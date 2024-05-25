«Пешеход» за рулем: новосибирец на иномарке проехал по «зебре» у цирка — видео

Новосибирец на иномарке проехал вдоль пешеходного перехода у цирка в ночь на 25 мая. Водители в этот момент стояли на светофоре, пропуская пешеходов. Видеозапись грубого нарушения ПДД опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54».
— Водитель авто решил переехать дорогу у цирка по пешеходному переходу вчера вечером, — сообщил «АСТ-54».
НГС обратился за комментарием в городской отдел пропаганды ГИБДД. При получении ответа материал будет дополнен.
Сегодня стали известны подробности ночного массового ДТП с 8 машинами на улице Станционной в Новосибирске.
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