«Больше всех досталось Chrysler»: участник — о подробностях массового ДТП на Станционной в Новосибирске

По словам очевидцев, виновник ДТП попытался сбежать, когда его машина заглохла Источник: «АСТ-54 Black» / t.me











Стали известны подробности ночного массового ДТП на улице Станционной в Новосибирске. Один из пострадавших водителей рассказал НГС о произошедшем.

— Всего этот водитель повредил не менее 8 автомобилей. Больше всех досталось Chrysler и Toyota Alphard, в них он впечатался первым. Потом зацепил Nissan X-trail, а затем врезался в бочину моего Honda Stepwgn. Еще Chevrolet Cruze протаранил черную легковушку и выкинул ее на бордюр. Были и другие участники — всего 8 автомобилей пострадали, у некоторых ущерб незначительный. Затем машина нарушителя заглохла, — рассказал Константин.

Очевидцы сняли место произошедшего на видео Источник: «АСТ-54 Black» / t.me

Пострадавшие и очевидцы сбежались к Chevrolet Cruze: водитель пытался кому-то позвонить.



— Он за рулем сидел, телефон у него сразу забрали и вызвали ГАИ. Тот сидел-сидел, а потом попытался убежать. Его догнали и вернули в машину, где он до приезда инспекторов пробыл. Его машину на штрафстоянку угнали, — добавил Константин.



Ущерб своему Honda Stepwgn мужчина оценивает в триста тысяч рублей. Но судиться с виновником ДТП он не намерен.



— Буду своими силами восстанавливать. Потому что у него ни страховки, ни жилья. Я в страховую позвонил, говорят: это не страховой случай, обращайтесь в суд. Но для этого нужно экспертизу оплачивать, а взыскивать с мужчины нечего. У того же Chrysler ущерб на миллион рублей, — подытожил Константин.



По данным ГИБДД Новосибирска, ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших. НГС запросил у силовиков информацию о результатах медицинского освидетельствования водителя Chevrolet Cruze. При получении ответа материал будет дополнен.

В феврале в Новосибирске во дворе дома водитель кроссовера протаранила несколько припаркованных автомобилей. Авария произошла на улице Крылова.

