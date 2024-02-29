В Новосибирске на Крылова водитель протаранила припаркованные автомобили — видео

Авария произошла днем в четверг, 29 февраля. Судя по опубликованным кадрам, женщина-водитель за рулем красного Hyundai Creta сдавала назад, чтобы выехать с парковки. В какой-то момент автомобиль ускорился и задел задней частью двери припаркованного черного внедорожника. Затем Hyundai Creta продолжила поворачивать задним ходом, в этот момент машина протаранила еще как минимум четыре припаркованных автомобиля. После этого автомобиль поехал прямо, едва не сбил пешехода и задел еще как минимум одну припаркованную иномарку, лишь после этого водителю удалось остановиться.