Бастрыкин заинтересовался ДТП с пострадавшими пассажирами маршрутки в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после ДТП с участием грузовика и маршрутки, которое произошло в Новосибирске. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутного такси. Об этом сообщили в телеграм-канале «Следком».
— В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузового автомобиля, в результате которого пострадали несколько пассажиров общественного транспорта. Следственные органы СК России по Новосибирской области начали процессуальную проверку, — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о том, как проводится проверка.
ДТП с участием маршрутного такси и грузовика произошло в Новосибирске днем 28 февраля на улице Никитина. В аварии пострадали 5 человек. Среди пассажиров оказался архитектор Игорь Поповский. Он рассказал подробности происшествия.
Ранее НГС писал о том, что мелкое ДТП спровоцировало дорожный коллапс на Восходе.