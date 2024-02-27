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«Пацаны, я сажусь в катер»: мелкое ДТП спровоцировало дорожный коллапс на Восходе — карта улиц, куда лучше не ехать

Водители оставляют яростные комментариии на карте

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Повреждения у машин тоже несерьезные, а вот пробки образовались огромные

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В Новосибирске небольшое ДТП без пострадавших среди людей парализовало движение сразу на нескольких улицах — Восход, Зыряновской, Фабричной и Большевистской. Проехать там сейчас очень трудно.

Пользователи 2ГИС опубликовали фото аварии и очень бурно высказались.

— А это какой-то прикол пытаться жать и «учить» на маленькой машине? — возмущен пользователь Megdy Prochem.

— Пацаны, я сажусь в катер и переплываю эту реку, — отметила Алена.

— Спасибо, я опаздываю на пару, — отметила другая пользовательница.

— Что сложного? Видите, что не успеваете проехать перекресток, а за ним пробка, остановитесь до перекрестка! — напоминает Ирина.

Выбраться с этого участка сейчас непросто

Выбраться с этого участка сейчас непросто

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Утром 22 февраля левый берег Новосибирска сковали сильные пробки. Один из водителей заявил НГС, что десятки машин скопились рядом с «кольцом ада».

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