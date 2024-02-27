«Пацаны, я сажусь в катер»: мелкое ДТП спровоцировало дорожный коллапс на Восходе — карта улиц, куда лучше не ехать

В Новосибирске небольшое ДТП без пострадавших среди людей парализовало движение сразу на нескольких улицах — Восход, Зыряновской, Фабричной и Большевистской. Проехать там сейчас очень трудно.
Пользователи 2ГИС опубликовали фото аварии и очень бурно высказались.
— А это какой-то прикол пытаться жать и «учить» на маленькой машине? — возмущен пользователь Megdy Prochem.
— Пацаны, я сажусь в катер и переплываю эту реку, — отметила Алена.
— Спасибо, я опаздываю на пару, — отметила другая пользовательница.
— Что сложного? Видите, что не успеваете проехать перекресток, а за ним пробка, остановитесь до перекрестка! — напоминает Ирина.
Утром 22 февраля левый берег Новосибирска сковали сильные пробки. Один из водителей заявил НГС, что десятки машин скопились рядом с «кольцом ада».