«С работы уволят, как доеду»: площадь Труда сковали пробки — реакция водителей

Утром 22 января левый берег Новосибирска сковали сильные пробки. Один из водителей заявил НГС, что десятки машин скопились рядом с «кольцом ада» — предположил, что это связано с обрывом проводом у троллейбуса на площади Энергетиков. На проблемы с тем, чтобы уехать с Левобережья на Правобережье, отреагировали водители. Они оставляют смешные комментарии в приложении 2ГИС. Мы сделали небольшую подборку.
— Я на паре еще в 08:30 должна была быть, похоже, ехать уже не стоит, — написала Вероника.
— Видимо, судьба намекает мне на то, что я должна идти домой спать, — оставила комментарий Сеша.
— Какие плюсы жизни в этом городе? — задается вопросом Ivan.
— На работу выезжаю на автобусе в 05:30–05:40 с пл. Станиславского, и никаких проблем, — делится идеей Игорь Ж.
— Ищу новую работу, со старой уволят, как доеду, — жалуется Евгения.
— Народ, без паники! Никого не уволят и не оштрафуют за опоздание, начальство всегда с вами! Прямо здесь, — успокаивает аноним.
— В «Субару» есть конфетки, готова поделиться с теми, у кого есть чай и термос, — предложила Оксана.
Ранее пробка длиной почти в 6 километров собралась на улице Большевистской. Причиной могла стать авария.