«С работы уволят, как доеду»: площадь Труда сковали пробки — реакция водителей

Утром 22 января левый берег Новосибирска сковали сильные пробки. Один из водителей заявил НГС, что десятки машин скопились рядом с «кольцом ада» — предположил, что это связано с обрывом проводом у троллейбуса на площади Энергетиков. На проблемы с тем, чтобы уехать с Левобережья на Правобережье, отреагировали водители. Они оставляют смешные комментарии в приложении 2ГИС. Мы сделали небольшую подборку.

