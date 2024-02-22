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«С работы уволят, как доеду»: площадь Труда сковали пробки — реакция водителей

Некоторые готовы угощать других водителей

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Водители встали в пробку еще ранним утром

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Утром 22 января левый берег Новосибирска сковали сильные пробки. Один из водителей заявил НГС, что десятки машин скопились рядом с «кольцом ада» — предположил, что это связано с обрывом проводом у троллейбуса на площади Энергетиков. На проблемы с тем, чтобы уехать с Левобережья на Правобережье, отреагировали водители. Они оставляют смешные комментарии в приложении 2ГИС. Мы сделали небольшую подборку.

— Я на паре еще в 08:30 должна была быть, похоже, ехать уже не стоит, — написала Вероника.

— Видимо, судьба намекает мне на то, что я должна идти домой спать, — оставила комментарий Сеша.

— Какие плюсы жизни в этом городе? — задается вопросом Ivan.

— На работу выезжаю на автобусе в 05:30–05:40 с пл. Станиславского, и никаких проблем, — делится идеей Игорь Ж.

— Ищу новую работу, со старой уволят, как доеду, — жалуется Евгения.

— Народ, без паники! Никого не уволят и не оштрафуют за опоздание, начальство всегда с вами! Прямо здесь, — успокаивает аноним.

— В «Субару» есть конфетки, готова поделиться с теми, у кого есть чай и термос, — предложила Оксана.

Ранее пробка длиной почти в 6 километров собралась на улице Большевистской. Причиной могла стать авария.

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НовосибирскПробкиЛевый берег2ГИС
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