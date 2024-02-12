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Пробка длиной почти в 6 километров собралась на улице Большевитской — где еще трудно проехать

Судя по карте, на дороге произошли аварии

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Движение в сторону Речного вокзала затруднено

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В Новосибирске утром 12 февраля на улице Большевистской собралась большая пробка. Она растянулсь почти на 6 километров.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», на дороге произошло две аварии. Пробка собралась от здания на Большевистской, 274к7 (в районе Поклонного креста) до Речного вокзала. Движение затруднено в эту сторону.

Движение затруднено и на прилегающих к Большевистской улицах

Движение затруднено и на прилегающих к Большевистской улицах

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Пробки в городе этим утром «Яндекс.Карты» оценивают в 7 баллов. На левом берегу заторы собрались на улицах Станционной и 2-й Станционной, Тещином Языке, Троллейной, Советском шоссе, проспекте Карла Маркса, Немировича-Данченко, Станиславского, в районе площади Труда, Октябрьском мосту и на других участках.

На правом берегу движение затруднено на улицах Богдана Хмельницкого, Танковой, Кошуникова, Кедровой, Мочищенском шоссе.

Ночью и утром 10 февраля в Новосибирске шел дождь. В результате после похолодания дороги и тротуары покрылись льдом. Водителей предупредили о сильном гололеде.

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ПробкиУлица БольшевистскаяРечной вокзалНовосибирскАвария
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