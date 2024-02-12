Пробка длиной почти в 6 километров собралась на улице Большевитской — где еще трудно проехать

В Новосибирске утром 12 февраля на улице Большевистской собралась большая пробка. Она растянулсь почти на 6 километров.
Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», на дороге произошло две аварии. Пробка собралась от здания на Большевистской, 274к7 (в районе Поклонного креста) до Речного вокзала. Движение затруднено в эту сторону.
Пробки в городе этим утром «Яндекс.Карты» оценивают в 7 баллов. На левом берегу заторы собрались на улицах Станционной и 2-й Станционной, Тещином Языке, Троллейной, Советском шоссе, проспекте Карла Маркса, Немировича-Данченко, Станиславского, в районе площади Труда, Октябрьском мосту и на других участках.
На правом берегу движение затруднено на улицах Богдана Хмельницкого, Танковой, Кошуникова, Кедровой, Мочищенском шоссе.
Ночью и утром 10 февраля в Новосибирске шел дождь. В результате после похолодания дороги и тротуары покрылись льдом. Водителей предупредили о сильном гололеде.