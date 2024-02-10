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Будет еще хуже: новосибирских водителей предупредили о сильном гололеде

В Госавтоинспекции напомнили о правилах осторожности на дорогах в непогоду

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Новосибирцев просят быть осторожными на дорогах

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Новосибирских водителей предупреждают об ухудшении погоды и рисказ связи на дорогах. Об этом пишет официальный телеграм-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области».

В Новосибирске в субботу, 10 февраля, ожидаются метели, мокрый снег, переходящий в снег, гололед, похолодание и порывистый ветер до 25 м/с.

— Новосибирский Гидрометцентр предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях. Водителям нужно соблюдать ПДД и быть осторожными, не превышать скорость, избегать резких перестроений, соблюдать дистанцию и меры предосторожности при движении в условиях недостаточной видимости.

Ранее НГС писал о том, что на Новосибирск обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало и вода начала замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС. У происшествия есть последствия — верхние этажи дома на Гоголя залило талыми водами с крыши.

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ГололедДорогаВодителиНовосибирскПрогноз погодыГосавтоинспекция
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