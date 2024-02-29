«Влетел в лобовое стекло»: подробности ДТП с новосибирской маршруткой на улице Никитина

В Новосибирске днем 28 февраля на улице Никитина произошло ДТП с участием маршрутного такси. В аварии пострадали 5 человек. Доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский также оказался одним из пассажиров, которые находились в маршрутке в момент ДТП.
— Я ехал в четвертый корпус Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, когда это всё произошло. Я уже стоял в дверях и готовился выйти, там буквально за перекрестком остановка. В этот момент мне как раз позвонил один студент, я отвлекся, тут маршрутка столкнулась с «Газелью», и я влетел в лобовое стекло. После аварии я вышел из маршрутки, не стал дожидаться скорой и пошел в университет, — рассказал Игорь Поповский НГС.
Как отметил Игорь Поповский, уже в университете он почувствовал себя плохо. В итоге за ним приехала супруга и отвезла его в травмпункт на улице Московской.
— Мне сделали рентген, все ребра целые, но сказали, есть ушиб левой части грудной клетки. Врач предложила больничный, я отказался. Я позвонил в университет и перевел занятия на ближайшие три дня на дистанционный режим, работы много, — пояснил доцент.
После ДТП региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку. Следователи проверят действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.
Ранее в Новосибирске Honda столкнулась с Nissan на Немировича-Данченко. Два человека попали в больницу.