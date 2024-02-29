«Влетел в лобовое стекло»: подробности ДТП с новосибирской маршруткой на улице Никитина

— Я ехал в четвертый корпус Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, когда это всё произошло. Я уже стоял в дверях и готовился выйти, там буквально за перекрестком остановка. В этот момент мне как раз позвонил один студент, я отвлекся, тут маршрутка столкнулась с «Газелью», и я влетел в лобовое стекло. После аварии я вышел из маршрутки, не стал дожидаться скорой и пошел в университет, — рассказал Игорь Поповский НГС.

