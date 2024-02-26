В Новосибирске Honda столкнулась с Nissan — два пассажира попали в больницу

25 февраля в Новосибирске автомобиль «Хонда Фит» столкнулся с «Ниссан Нот». Двум пассажирам понадобилась помощь медиков.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что «Хонда» двигалась по проспекту Карла Маркса и в районе дома на улице Немировича-Данченко, 158 выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем «Ниссан». За рулем был 52-летний водитель.
В результате ДТП пострадали два пассажира: 48-летняя женщина и 13-летний мальчик. Их доставили в больницу.
Ранее в Новосибирске автомобиль сбил 19-летнего пешехода и скрылся.