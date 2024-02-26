«Водитель скрылся»: в Новосибирске машина сбила 19-летнего пешехода — что говорят в ГИБДД

В Новосибирске 19-летний пешеход получил травмы после того, как на улице Немировича-Данченко его сбил автомобиль. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.
ДТП произошло вечером 13 февраля. В соцсетях разыскивались те, кто стал очевидцем аварии, снял ее на видеорегистратор. Как уточняют в МВД, водитель скрылся с места происшествия.
Возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния) и статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося, говорится в ответе на запрос.
Ранее в Новосибирске таксист на скорости сбил девушку, когда она переходила дорогу, — момент ДТП попал на видео.