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«Водитель скрылся»: в Новосибирске машина сбила 19-летнего пешехода — что говорят в ГИБДД

Авария случилась 13 февраля

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Ранее в соцсетях искали тех, кто стал очевидцем ДТП, снял его на видеорегистратор

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В Новосибирске 19-летний пешеход получил травмы после того, как на улице Немировича-Данченко его сбил автомобиль. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.

ДТП произошло вечером 13 февраля. В соцсетях разыскивались те, кто стал очевидцем аварии, снял ее на видеорегистратор. Как уточняют в МВД, водитель скрылся с места происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Момент аварии попал на запись с камер видеонаблюдения

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram-канал

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния) и статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося, говорится в ответе на запрос.

Ранее в Новосибирске таксист на скорости сбил девушку, когда она переходила дорогу, — момент ДТП попал на видео.

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