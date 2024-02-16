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Резко упал и снова встал: в Новосибирске автомобиль сбил пешехода — в соцсетях уверяют, что водитель скрылся

Момент ДТП попал на видео

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По информации из соцсетей, авария произошла несколько дней назад

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Вечером 13 февраля на улице Немировича-Данченко, 2б в Новосибирске водитель сбил пешехода. Об этом сообщает «АСТ-54» во «ВКонтакте». Сейчас разыскиваются очевидцы ДТП.

В посте утверждается, что автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе. Судя по записи с камер видеонаблюдения, которую выложил паблик, от удара с машиной пострадавший упал, но после этого быстро поднялся.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Как уверяет автор публикации, водитель скрылся с места ДТП, однако в самом ролике этого не видно. Он ищет тех, кто стал очевидцем аварии, снял ее на видеорегистратор. Заявил следующее:

— Очень нужны госномер и марка автомобиля.

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области НГС сообщили, что был вызов скорой помощи. Редакция отправила запрос в Госавтоинспекцию региона.

Ранее два автомобиля столкнулись на Хилокской — один из них выехал на тротуар и сбил женщину.

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