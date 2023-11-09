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В Новосибирске таксист на скорости сбил девушку, когда она переходила дорогу — момент ДТП попал на видео

На месте происшествия стоят знаки «Пешеходный переход»

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В Новосибирске водитель такси сбил девушку, когда она переходила дорогу

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В Новосибирске 9 ноября автомобиль такси сбил девушку на Станиславском жилмассиве. Об этом сообщил читатель НГС.

На фото, предоставленных читателем, видно, что вокруг пострадавшей собрались люди. В нескольких метрах от них, на пешеходном переходе, стоял автомобиль «Яндекс Go». Неподалеку — знак об ограничении скорости 40 километров в час.

— Водитель такси сбил подростка, — утверждает автор фотографий.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, опубликованной Telegram-каналом «АСТ-54 Black», девушка переходила дорогу рядом со знаком пешеходного перехода. В этот момент на нее наехал автомобиль, и от удара она упала на землю. После этого таксист сдал назад и вышел из машины.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
После того, как девушка упала на землю, водитель сдал назад и вышел из такси

Видео: Читатель НГС

В каком состоянии находится девушка, неизвестно. За подробностями аварии НГС обратился в пресс-службу ГИБДД. Там пообещали уточнить информацию.

Недавно Toyota без номеров насмерть сбила мужчину — момент аварии тоже попал на видео.

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