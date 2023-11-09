В Новосибирске таксист на скорости сбил девушку, когда она переходила дорогу — момент ДТП попал на видео

В Новосибирске 9 ноября автомобиль такси сбил девушку на Станиславском жилмассиве. Об этом сообщил читатель НГС.
На фото, предоставленных читателем, видно, что вокруг пострадавшей собрались люди. В нескольких метрах от них, на пешеходном переходе, стоял автомобиль «Яндекс Go». Неподалеку — знак об ограничении скорости 40 километров в час.
— Водитель такси сбил подростка, — утверждает автор фотографий.
Судя по записи с камер видеонаблюдения, опубликованной Telegram-каналом «АСТ-54 Black», девушка переходила дорогу рядом со знаком пешеходного перехода. В этот момент на нее наехал автомобиль, и от удара она упала на землю. После этого таксист сдал назад и вышел из машины.
В каком состоянии находится девушка, неизвестно. За подробностями аварии НГС обратился в пресс-службу ГИБДД. Там пообещали уточнить информацию.
Недавно Toyota без номеров насмерть сбила мужчину — момент аварии тоже попал на видео.