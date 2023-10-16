freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 97.31
eur 102.55
Тема дняУлицу Ленина снова перекроют к Новому году
Все новости
Все новости

Притормозил и поехал дальше: Toyota без номеров насмерть сбила мужчину — момент попал на видео

В результате аварии погиб 46-летний пешеход

1 390

Авария произошла ночью

Поделиться

Госавтоинспекция опубликовала видео наезда автомобиля на пешехода у дома на Петухова, 57 в Новосибирске. 46-летний пострадавший скончался от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивают.

Авария произошла ночью 14 октября в Кировском районе. Водитель ехал со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону Хилокской. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль сбивает мужчину, останавливается, а потом уезжает.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГИБДД по Новосибирску

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что наезд совершил автомобиль Toyota Corolla графитового цвета, предположительно 2007 года выпуска. После происшествия на нем должны остаться видимые повреждения на передней части кузова. На машине не было госномеров.

Очевидцев аварии и тех, кто знает место нахождения автомобиля, просят сообщить об этом в полк ДПС УМВД России по Новосибирску. Телефоны для связи 8–952–912–80–92 и 232–22–98.

Сегодня, 16 октября, стало известно, что из колонии выпустили водителя, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского. Виновнику ДТП изменили неотбытое наказание на принудительные работы.

По теме

АварияПетуховаСбили пешеходаГИБДД в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter