Притормозил и поехал дальше: Toyota без номеров насмерть сбила мужчину — момент попал на видео

Госавтоинспекция опубликовала видео наезда автомобиля на пешехода у дома на Петухова, 57 в Новосибирске. 46-летний пострадавший скончался от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивают.
Авария произошла ночью 14 октября в Кировском районе. Водитель ехал со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону Хилокской. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль сбивает мужчину, останавливается, а потом уезжает.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что наезд совершил автомобиль Toyota Corolla графитового цвета, предположительно 2007 года выпуска. После происшествия на нем должны остаться видимые повреждения на передней части кузова. На машине не было госномеров.
Очевидцев аварии и тех, кто знает место нахождения автомобиля, просят сообщить об этом в полк ДПС УМВД России по Новосибирску. Телефоны для связи 8–952–912–80–92 и 232–22–98.
Сегодня, 16 октября, стало известно, что из колонии выпустили водителя, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского. Виновнику ДТП изменили неотбытое наказание на принудительные работы.