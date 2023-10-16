Из колонии выпустили водителя, который насмерть сбил известного новосибирского журналиста — как заменили наказание

Первомайский районный суд Новосибирска сегодня, 16 октября, выпустил из колонии Никиту Лазькова, который насмерть сбил известного новосибирского тележурналиста Антона Лучанского.
Виновнику ДТП изменили неотбытое наказание на принудительные работы, рассказали в Новосибирском областном управлении судебного департамента.
ДТП произошло 30 марта 2020 года. Никита Лазьков на автомобиле Mercedes-Benzна большой скорости ехал по улице Богдана Хмельницкого и на полном ходу сбил вышедшего из трамвая Лучанского. Журналист получил тяжелейшие травмы и скончался в машине скорой помощи. В момент аварии молодой человек, как установили эксперты, был в состоянии наркотического опьянения.
В суде обвинение просило отправить водителя за решетку на 8 лет, итоговое наказание оказалось немного мягче. 22 июля 2020 года Калининский районный суд Новосибирска приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима. Никита Лазьков дважды просил, чтобы срок ему заменили на другое, более мягкое наказание. В 2022 году суд отказал ему, сославшись на то, что молодой человек провел в колонии слишком мало времени. Сегодня, 16 октября 2023 года, ходатайство осужденного удовлетворили.
— Осужденному Лазькову неотбытое наказание в виде лишения воды сроком 3 года 1 месяц 23 дня на принудительные работы на это же срок с удержанием 5% заработка в доход государства, — рассказали в управлении судебного департамента.
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Осужденные проживают на территории исправительных центров, в которых действует ряд строгих правил и работают на предприятиях любых организационно-правовых форм, с которыми заключен договор. На рабочих местах, согласно уголовно-исполнительному законодательству РФ, деятельность осужденных проверят сотрудники ФСИН.
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