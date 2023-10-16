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Из колонии выпустили водителя, который насмерть сбил известного новосибирского журналиста — как заменили наказание

В заключении Никита Лазьков не досидел больше трех лет

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Никите Лазькову оставалось сидеть еще больше трех лет

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Первомайский районный суд Новосибирска сегодня, 16 октября, выпустил из колонии Никиту Лазькова, который насмерть сбил известного новосибирского тележурналиста Антона Лучанского.

Виновнику ДТП изменили неотбытое наказание на принудительные работы, рассказали в Новосибирском областном управлении судебного департамента.

ДТП произошло 30 марта 2020 года. Никита Лазьков на автомобиле Mercedes-Benzна большой скорости ехал по улице Богдана Хмельницкого и на полном ходу сбил вышедшего из трамвая Лучанского. Журналист получил тяжелейшие травмы и скончался в машине скорой помощи. В момент аварии молодой человек, как установили эксперты, был в состоянии наркотического опьянения.

В суде обвинение просило отправить водителя за решетку на 8 лет, итоговое наказание оказалось немного мягче. 22 июля 2020 года Калининский районный суд Новосибирска приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима. Никита Лазьков дважды просил, чтобы срок ему заменили на другое, более мягкое наказание. В 2022 году суд отказал ему, сославшись на то, что молодой человек провел в колонии слишком мало времени. Сегодня, 16 октября 2023 года, ходатайство осужденного удовлетворили.

— Осужденному Лазькову неотбытое наказание в виде лишения воды сроком 3 года 1 месяц 23 дня на принудительные работы на это же срок с удержанием 5% заработка в доход государства, — рассказали в управлении судебного департамента.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Осужденные проживают на территории исправительных центров, в которых действует ряд строгих правил и работают на предприятиях любых организационно-правовых форм, с которыми заключен договор. На рабочих местах, согласно уголовно-исполнительному законодательству РФ, деятельность осужденных проверят сотрудники ФСИН.

Ранее НГС писал о том, какой приговор вынесли пьяному водителю, который вылетел на красный свет и врезался в скорую. В той аварии пострадали 6 человек, который вылетел на красный свет и врезался в скорую. В той аварии пострадали 6 человек.

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