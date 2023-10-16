Из колонии выпустили водителя, который насмерть сбил известного новосибирского журналиста — как заменили наказание

В суде обвинение просило отправить водителя за решетку на 8 лет, итоговое наказание оказалось немного мягче. 22 июля 2020 года Калининский районный суд Новосибирска приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима. Никита Лазьков дважды просил, чтобы срок ему заменили на другое, более мягкое наказание. В 2022 году суд отказал ему, сославшись на то, что молодой человек провел в колонии слишком мало времени. Сегодня, 16 октября 2023 года, ходатайство осужденного удовлетворили.

— Осужденному Лазькову неотбытое наказание в виде лишения воды сроком 3 года 1 месяц 23 дня на принудительные работы на это же срок с удержанием 5% заработка в доход государства, — рассказали в управлении судебного департамента.