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В Новосибирске водитель насмерть сбил мужчину и скрылся — его ищет ГИБДД

Пешеход погиб на месте аварии

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Мужчина переходил дорогу не по «зебре»

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Ночью, 14 октября в Кировским районе Новосибирска на улице Петухова водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии. Автомобилиста разыскивает ГИБДД.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель ехал по улице Петухова, со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Хилокская. Около дома на улице Петухова. 57 врезался в пешехода. Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход — 46-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства.

По данным ГИБДД, водитель скрылся с места аварии. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться по телефонам 232-23-19 отдел розыска, 232-23-21, 232-23-51 дежурная часть. Либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску.

Весной на трассе в Чановском районе Новосибирской области насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места аварии.

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