«Скоро новый асфальт превратится в кашу»: дорогу на Затон топит талыми водами со снегоотвала

Снегоотвал находится на улице Большая, 284 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители Новосибирска сообщили, что дорогу, которая идет от улицы Большой к ЖК «Аквамарин» и микрорайоне Затон, топит талыми водами со снегоотвала. По словам читателей, они переживают, что останутся отрезаны от «большой земли».



— Снегоотвал находится на улице Большая, 284. Отвал организован в чистом поле, никаких сооружений не предусмотрено. При активном таянии вода заливает ни одну сотню метров проезжей части по всей ее ширине, а также стекает в акваторию Затона с другой стороны отвала. Страдает и прилегающий частный сектор, — сообщают читатели.

Вдоль дороги возникли лужи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Также местные жители переживают, что уложенный в прошлом году асфальт размоет талыми водами.



— В 2023 году была капитально отремонтирована проезжая часть, обустроен удобный тротуар, теперь всё это под угрозой размыва и прочих последствий затопления, — отметили местные жители.

Новый асфальт здесь постелили в прошлом году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Редакция НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, какие меры предприняты для борьбы с паводком.

Всю зиму грузовики вывозили сюда снег Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









