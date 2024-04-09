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Дороги и транспорт эксклюзив «Скоро новый асфальт превратится в кашу»: дорогу на Затон топит талыми водами со снегоотвала

«Скоро новый асфальт превратится в кашу»: дорогу на Затон топит талыми водами со снегоотвала

Люди переживают, что останутся отрезаны от «большой земли»

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2 комментария
Снегоотвал находится на улице Большая, 284

Жители Новосибирска сообщили, что дорогу, которая идет от улицы Большой к ЖК «Аквамарин» и микрорайоне Затон, топит талыми водами со снегоотвала. По словам читателей, они переживают, что останутся отрезаны от «большой земли».

— Снегоотвал находится на улице Большая, 284. Отвал организован в чистом поле, никаких сооружений не предусмотрено. При активном таянии вода заливает ни одну сотню метров проезжей части по всей ее ширине, а также стекает в акваторию Затона с другой стороны отвала. Страдает и прилегающий частный сектор, — сообщают читатели.

Вдоль дороги возникли лужи

Также местные жители переживают, что уложенный в прошлом году асфальт размоет талыми водами.

— В 2023 году была капитально отремонтирована проезжая часть, обустроен удобный тротуар, теперь всё это под угрозой размыва и прочих последствий затопления, — отметили местные жители.

Новый асфальт здесь постелили в прошлом году

Редакция НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, какие меры предприняты для борьбы с паводком.

Всю зиму грузовики вывозили сюда снег

СНТ «Спутник-Элсиб», которое находится недалеко от Хилокского рынка, уходит под воду. Талая вода затопила не только дороги, но и участки и дома местных жителей.

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Талая вода Паводок Растаял снегоотвал Новосибирск
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