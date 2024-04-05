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Дороги и транспорт подробности Почему «Субару» на Связистов застряла в яме и повисла над землей — в мэрии назвали виноватых

Почему «Субару» на Связистов застряла в яме и повисла над землей — в мэрии назвали виноватых

Полное восстановление участка хотят сделать во время весны и лета

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Машина попала в яму и повисла в воздухе задним бампером

Мэрия Новосибирска объяснила ситуацию на улице Связистов, где водитель на Subaru Legacy влетел в яму на дороге, скрытую под водой и снегом. Автомобиль повис задним бампером в воздухе, а передним утонул в огромной луже.

В мэрии редакции НГС сообщили, что рядом с указанной территорией летом и осенью 2023 года выполняли работы по реконструкции сети теплоснабжения.

— По данным комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, рядом с указанной территорией летом и осенью 2023 года выполняли работы по реконструкции сети теплоснабжения сотрудники ресурсоснабжающей организации ООО «НТСК». Работы по реконструкции магистральной теплотрассы проводили без вскрытия дорожного полотна, — отметили в мэрии города.

В городской администрации отметили, что после завершения работ сотрудники ООО «НТСК» выполнили первичное восстановление благоустройства. Полное восстановление запланировали на весну и лето 2024 года, когда наступят благоприятные погодные условия. Сейчас ресурсоснабжающая организация выполняет поддерживающий ремонт в местах образовавшихся просадок и провалов с отсыпкой щебнем.

Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами направил письмо в ООО «НТСК» по поводу выполнения благоустройства после разрытия в полном объеме. Корреспондент НГС направила запрос в ООО «НТСК» с просьбой прокомментировать ситуацию.

— После замены теплосетей в 2023 году полное благоустройство выполнили сразу на 25 участках. Отдельные пришлось оставить на весну 2024-го, чтобы плохая погода не повлияла на качество укладки асфальта. Начиная с апреля подрядчикам предстоит восстанавливать окончательный порядок на нескольких крупных участках, в том числе на Связистов. Восстановим все в первоначальном варианте, на некоторых территориях — даже лучше, — сообщили в ООО «НТСК».

Ранее НГС писал о том, что сибирячку возмутило состояние остановки «Ледовая арена». Ее установили прямо в грунт.

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Яма Машина Улица Связистов Мэрия
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