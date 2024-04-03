«Сделано для свиней»: сибирячку возмутило состояние остановки «Ледовая арена» — ее установили прямо в грунт

В Новосибирске остановка «Ледовая арена» на Тюленина с приходом весны, оказалась стоящей посреди грязного болота. Павильон установили прямо в грунт, и едва снег начал таять, земля превратилась в грязь, в которой люди вынуждены дожидаться общественного транспорта.

— Сейчас дождь идет, хочется от него спрятаться, а там такая грязь, — рассказала читательница НГС и местная жительница Лариса, которая прислала в редакцию грязные фото благоустройства. — Женщины там на дощечки какие-то вставали, на камушки, а одна женщина стоять не могла, и села на лавочку, пройдя по самой грязи. Ощущение, что все это не для людей сделано, а для свиней: только свиньям и лежать в такой грязи.