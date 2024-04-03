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Весна Город Загаженный Новосибирск «Сделано для свиней»: сибирячку возмутило состояние остановки «Ледовая арена» — ее установили прямо в грунт

«Сделано для свиней»: сибирячку возмутило состояние остановки «Ледовая арена» — ее установили прямо в грунт

Едва наступила весна, вокруг павильона возникло грязное болото

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Металлические конструкции воткнули прямо в землю. При этом тротуар рядом вымощен плиткой

В Новосибирске остановка «Ледовая арена» на Тюленина с приходом весны, оказалась стоящей посреди грязного болота. Павильон установили прямо в грунт, и едва снег начал таять, земля превратилась в грязь, в которой люди вынуждены дожидаться общественного транспорта.

— Сейчас дождь идет, хочется от него спрятаться, а там такая грязь, — рассказала читательница НГС и местная жительница Лариса, которая прислала в редакцию грязные фото благоустройства. — Женщины там на дощечки какие-то вставали, на камушки, а одна женщина стоять не могла, и села на лавочку, пройдя по самой грязи. Ощущение, что все это не для людей сделано, а для свиней: только свиньям и лежать в такой грязи.

Сибирячка отметила, что металлический павильон поставили в этом месте не более года назад. Особенно интересно, по словам читательницы, выглядит уложенная рядом с остановкой (но не под крышей) тротуарная плитка.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы узнать, когда был установлен павильон на остановке «Ледовая арена», по правилам ли размещать остановки на голой земле и планируют ли городские власти как-то исправлять сложившуюся ситуацию.

На выходных фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по левому берегу, чтобы посмотреть, как выглядит остановки общественного транспорта там. Осторожно, от этих снимков можно впасть в депрессию.

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