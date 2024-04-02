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Дороги и транспорт «Девочки дуркуют. Сейчас плавать будет»: сибирячки устроили пляжную фотосессию в глубокой луже — забавное видео

«Девочки дуркуют. Сейчас плавать будет»: сибирячки устроили пляжную фотосессию в глубокой луже — забавное видео

Пуховик модели в это время держала подруга

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Посмотрите, какая красавица с зонтом!

В Новосибирске в районе Лесоперевалки водители заметили девушек, которые решили устроить необычную пляжную фотосессию. Для нее они выбрали большую лужу у Димитровского моста.

Видео в редакцию прислал читатель. Он отметил, что снял его сегодня, 2 апреля, около 16:00.

— Смотрите, как в Новосибирске девочки дуркуют. Купальнички, сейчас плавать будет. Огонь, огонь, — снял на видео фотосессию водитель Илья.

На ролике девушка в купальнике, солнечных очках и с зонтиком пытается наступить в надувной круг, спущенный в грязную огромную лужу.

Если это вы устроили такую необычную фотосессию — свяжитесь с редакцией!
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В Новосибирске весна превратила Родники в Венецию, только с реками грязи — талая вода затопила тротуары и дороги.

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Лужа Паводок Оттепель Лесоперевалка
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