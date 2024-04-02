«Девочки дуркуют. Сейчас плавать будет»: сибирячки устроили пляжную фотосессию в глубокой луже — забавное видео

В Новосибирске в районе Лесоперевалки водители заметили девушек, которые решили устроить необычную пляжную фотосессию. Для нее они выбрали большую лужу у Димитровского моста.
Видео в редакцию прислал читатель. Он отметил, что снял его сегодня, 2 апреля, около 16:00.
— Смотрите, как в Новосибирске девочки дуркуют. Купальнички, сейчас плавать будет. Огонь, огонь, — снял на видео фотосессию водитель Илья.
На ролике девушка в купальнике, солнечных очках и с зонтиком пытается наступить в надувной круг, спущенный в грязную огромную лужу.
В Новосибирске весна превратила Родники в Венецию, только с реками грязи — талая вода затопила тротуары и дороги.