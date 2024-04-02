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Дороги и транспорт «Плаваем и скачем по ямам»: Родники затопило талой водой — видео огромного озера

«Плаваем и скачем по ямам»: Родники затопило талой водой — видео огромного озера

Весна доставила много неудобств горожанам

1 399
13 комментариев
Как преодолеть такое озеро?

В Новосибирске весна превратила Родники в Венецию, только с реками грязи — талая вода затопила тротуары и дороги. Видео озера прислал в редакцию НГС читатель Роман.

— Плаваем и скачем по ямам, — отметил мужчина.

Он снял на видео огромное грязевое озеро.

Вот такое озеро грязи

Состояние дорожного полотна также оставляет желать лучшего. Кажется, что вместе со снегом стаял и асфальт. На дорогах образовались выбоины и ямы.

Внимательными приходится быть и водителям, и пешеходам

В прошлом году Первомайский сквер был закрыт на ремонт практически на весь теплый период. На выходных стало известно, что в парке тонет новая плитка, а власти заявили о предстоящей проверке качества ремонта.

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Талая вода Озеро грязи Родники Весна
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