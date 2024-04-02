«Плаваем и скачем по ямам»: Родники затопило талой водой — видео огромного озера

Как преодолеть такое озеро? Источник: читатель НГС Роман











В Новосибирске весна превратила Родники в Венецию, только с реками грязи — талая вода затопила тротуары и дороги. Видео озера прислал в редакцию НГС читатель Роман.



— Плаваем и скачем по ямам, — отметил мужчина.

Он снял на видео огромное грязевое озеро.

Вот такое озеро грязи Источник: читатель НГС Роман

Состояние дорожного полотна также оставляет желать лучшего. Кажется, что вместе со снегом стаял и асфальт. На дорогах образовались выбоины и ямы.

Внимательными приходится быть и водителям, и пешеходам Источник: читатель НГС Роман









