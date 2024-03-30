Оторванное колесо и разбитый бампер: машины в Новосибирске попали в ловушку недалеко от Димитровского моста

В Новосибирске напротив здания по адресу Моторная, 59 на безымянной дороге сразу несколько автомобилей сломались. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Улица Моторная, 59 стала сплошной ловушкой для водителей, — написали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Автор видео сначала показывает оторванное колесо, потом серую машину, у которой помялся бампер. Также на обочине стоят несколько машин. По словам снимающего, они меняют колеса.
— Стоят, колеса меняют. Здесь прямо «шиномонтажку» устроили, — рассказывает новосибирец.
В конце видео в кадр попадет машина, у которой нет колеса. Корреспондент НГС направила запрос по поводу дороги в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
В Новосибирске на улице Крылова забор упал на припаркованные автомобили. У конструкции проржавели опоры. Прохожий снял видео.