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Дороги и транспорт Оторванное колесо и разбитый бампер: машины в Новосибирске попали в ловушку недалеко от Димитровского моста

Оторванное колесо и разбитый бампер: машины в Новосибирске попали в ловушку недалеко от Димитровского моста

Водителям пришлось устраивать импровизированный шиномонтаж

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На видео снят небольшой участок, но на котором стоят сразу несколько машин

В Новосибирске напротив здания по адресу Моторная, 59 на безымянной дороге сразу несколько автомобилей сломались. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Улица Моторная, 59 стала сплошной ловушкой для водителей, — написали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Безымянная улица находится напротив Димитровского шоссе

Автор видео сначала показывает оторванное колесо, потом серую машину, у которой помялся бампер. Также на обочине стоят несколько машин. По словам снимающего, они меняют колеса.

— Стоят, колеса меняют. Здесь прямо «шиномонтажку» устроили, — рассказывает новосибирец.

В конце видео в кадр попадет машина, у которой нет колеса. Корреспондент НГС направила запрос по поводу дороги в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

Если ваша машина пострадала на этом участке, свяжитесь с нами.
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В Новосибирске на улице Крылова забор упал на припаркованные автомобили. У конструкции проржавели опоры. Прохожий снял видео.

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