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Дороги и транспорт «Просрочили лицензию»: в Новосибирске с линии исчезла популярная маршрутка — что с ней не так

«Просрочили лицензию»: в Новосибирске с линии исчезла популярная маршрутка — что с ней не так

Транспорт возил людей в поселок Северный

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Жители не могут отследить движение маршруток №9 с помощью сервисов

В Новосибирске с линии исчезли маршрутки №9, сообщили читатели НГС. Оказалось, что у перевозчика возникли временные трудности.

— Второй день подряд отсутствует маршрутное такси №9 «ДК Кирова — пос. Северный». Возможно, это началось ещё на выходных, но сам факт — один из важных объездных маршрутов не ходит, хотя очень удобен в вечернее время для объезда пробок, — отметил читатель НГС.

Еще несколько горожан пожаловались на отсутствие маршруток.

— Была просрочена лицензия на один день. Сейчас уже все в порядке, вышли на линию, — ответили корреспонденту НГС в диспетчерской.

В конце февраля жителям села Барышево и поселка Двуречье вместо отмененной прямой маршрутки до метро в Новосибирске предложили ездить на новой. В пригород запустили новый транспорт, но едет он до Кольцово.

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