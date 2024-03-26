«Просрочили лицензию»: в Новосибирске с линии исчезла популярная маршрутка — что с ней не так

Жители не могут отследить движение маршруток №9 с помощью сервисов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с линии исчезли маршрутки №9, сообщили читатели НГС. Оказалось, что у перевозчика возникли временные трудности.



— Второй день подряд отсутствует маршрутное такси №9 «ДК Кирова — пос. Северный». Возможно, это началось ещё на выходных, но сам факт — один из важных объездных маршрутов не ходит, хотя очень удобен в вечернее время для объезда пробок, — отметил читатель НГС.



Еще несколько горожан пожаловались на отсутствие маршруток.

— Была просрочена лицензия на один день. Сейчас уже все в порядке, вышли на линию, — ответили корреспонденту НГС в диспетчерской.

