Жители пригорода Новосибирска стались без маршрутки до метро — транспорт оказался нерентабельным

Жители села Барышево и поселка Двуречье остались без прямой маршрутки до Новосибирска. Перевозчик отказался обслужить маршрут из-за нерентабельности и уволившихся водителей.
Как сообщила НГС местная жительница, маршрутка №317 «улица Садовая (рабочий поселок Кольцово)» — «Метро «Студенческая»» перестала ходить в феврале. Теперь отмечает женщина, в город можно попасть только с пересадками или на электричке, но там, уверяет она, не удобные интервалы днем.
В пресс-службе министерства транспорта региона объяснили НГС, что 19 февраля от индивидуального предпринимателя Алексея Малинкина поступило заявление о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по тарифу №317. Перевозчик сказал, что это связано с оттоком водительского состава, нерентабельностью, которая вызвана низким пассажиропотоком. Министерство объявило конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 317. Заявки можно подавать до 21 марта.
— В случае наличия заявок от претендентов, желающих осуществлять пассажирские перевозки по вышеуказанному маршруту, будет определен победитель, которому министерством будет выдано свидетельство об осуществлении перевозок по указанному маршруту, — сообщили в минтрансе.
Пока власти предлагают жителям села Барышево использовать маршруты №117 «Жилмассив «Берёзки — 2«» — «Совхоз «Мичуринец»», №350 «Станция Издревая» — «Поселок Матвеевка», №170 «ГНЦВБ «Вектор»» — «Метро «Речной вокзал»», №322 «Метро «Речной вокзал»» — «Дом Культуры», №317к «Улица Садовая» — «Метро «Студенческая»».
Также местные могут доехать до Новосибирска на автобусах №350 до остановки «УМ-3» с пересадкой на муниципальные маршруты №21 «УМ-3» — «Вокзал «Новосибирск-Главный»», №38 «УМ-3» — «Цветной проезд», № 50 «УМ-3» — «Улица Твардовского».
Жителям поселка Двуречье предлагают ездить по маршруту №170 «ГНЦВБ «Вектор»» — «Метро «Речной вокзал»» и №137 с пересадкой в Кольцово на другие маршруты.
Кроме маршруток и автобусов, говорят в Минтрансе существуют электрички, например, со станции «Барышево» в сообщении с Новосибирском курсируют 9 пар пригородных электропоездов, в том числе 5 пар электропоездов с остановкой на станции «Издревая» с предоставлением льготного проезда.
Недавно НГС разбирался с кадровыми проблемами в общественном транспорте Новосибирска. Водители винят в случившемся низкую зарплату и переработки, перевозчики — реформу общественного транспорта, из-за которой решили убрать маршрутки из города. Оказалось, что дефицит кадров порой доходит почти до 35%, хотя устроиться водителем непросто, а работать еще сложнее.