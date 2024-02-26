Жители пригорода Новосибирска стались без маршрутки до метро — транспорт оказался нерентабельным

В пресс-службе министерства транспорта региона объяснили НГС, что 19 февраля от индивидуального предпринимателя Алексея Малинкина поступило заявление о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по тарифу №317. Перевозчик сказал, что это связано с оттоком водительского состава, нерентабельностью, которая вызвана низким пассажиропотоком. Министерство объявило конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 317. Заявки можно подавать до 21 марта.