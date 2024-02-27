Жителям пригорода Новосибирска, оставшимся без маршрутки до метро, предложили новый транспорт — он не до города

Жителям села Барышево и поселка Двуречье вместо отмененной прямой маршрутки до метро в Новосибирске предложили ездить на новой. В пригород запустили новый транспорт, но едет он до Кольцово.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса региона, новый маршрут №310 едет от станции «Издревая», проезжая через поселок Кольцово, и доезжает до остановки «Кирзавод». Транспорт начнет работать с 28 февраля, всего будет две маршрутки с 50 минутным интервалом между ними. Это, уверены в министерстве, улучшит транспортную доступность пригорода.
После публикации НГС к делу подключилась и прокуратура региона. Сегодня транспорт запустили в тестовом режиме, сотрудники проверили, что маршрут №310 работает с соблюдением нормативного интервала.
Напомним, что 19 февраля от индивидуального предпринимателя Алексея Малинкина поступило заявление в Минтранс о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по тарифу № 317. Перевозчик заявил, что решил прекратить работу на маршруте из-за оттока водительского состава и нерентабельности, вызванной низким пассажиропотоком. Минтранс объявил конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 317. Заявки можно подавать до 21 марта. Если заявки будут, то смогут определить того, кто займется перевозкой.
Пока власти предлагают жителям села Барышево использовать маршруты № 117 «Жилмассив «Березки-2«» — «Совхоз «Мичуринец»», № 350 «Станция Издревая» — «Поселок Матвеевка», № 170 «ГНЦВБ «Вектор»» — «Метро «Речной вокзал»», № 322 «Метро «Речной вокзал»» — «Дом культуры», № 317к «Улица Садовая» — «Метро «Студенческая»».
Также местные могут доехать до Новосибирска на автобусах № 350 до остановки «УМ-3» с пересадкой на муниципальные маршруты № 21 «УМ-3» — «Вокзал Новосибирск-Главный», № 38 «УМ-3» — «Цветной проезд», № 50 «УМ-3» — «Улица Твардовского».
Жителям поселка Двуречье предлагают ездить по маршруту № 170 «ГНЦВБ «Вектор»» — «Метро «Речной вокзал»» и № 137 с пересадкой в Кольцово на другие маршруты.
Кроме маршруток и автобусов, говорят в Минтрансе, существуют электрички, например со станции Барышево в сообщении с Новосибирском курсируют 9 пар пригородных электропоездов, в том числе 5 пар электропоездов с остановкой на станции Издревая с предоставлением льготного проезда.
Недавно НГС разбирался с кадровыми проблемами в общественном транспорте Новосибирска. Водители винят в случившемся низкую зарплату и переработки, перевозчики — реформу общественного транспорта, из-за которой решили убрать маршрутки из города. Оказалось, что дефицит кадров порой доходит почти до 35%, хотя устроиться водителем непросто, а работать еще сложнее.