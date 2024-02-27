Жителям пригорода Новосибирска, оставшимся без маршрутки до метро, предложили новый транспорт — он не до города

Недавно НГС разбирался с кадровыми проблемами в общественном транспорте Новосибирска. Водители винят в случившемся низкую зарплату и переработки, перевозчики — реформу общественного транспорта, из-за которой решили убрать маршрутки из города. Оказалось, что дефицит кадров порой доходит почти до 35%, хотя устроиться водителем непросто, а работать еще сложнее.

