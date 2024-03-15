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Названа средняя цена поездки на такси в Новосибирске — она выросла на 20%

Но водители все равно недовольны

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Средняя стоимость одной минуты поездки в прошлом году получилась 19 рублей

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Сервис такси «Максим» посчитал среднюю цену поездки в Новосибирске. По данным компании, сейчас она составляет 487 рублей. Рост за год составил 20%.

Это информацию подтверждают и водители. При этом они отметили снижение стоимости поездок за последнюю неделю. Водители связывают это с сообщением ФАС о снятии моратория на проверки ИТ-компаний, в том числе «Яндекс.Такси».

— Работаем за копейки и будет только хуже. Я сейчас днем стараюсь вообще на линию не выходить. Там поездки по 300–400 рублей даже дальняки. Есть те, кто хватает и такие заказы, — отметил водитель такси Анатолий.

«Яндекс.Такси» посчитали среднюю стоимость минуты — получилось, что за прошлый год она выросла на 24%. В 2022 году средняя стоимость одной минуты поездки составляла 15 рублей, в 2023 году — 19 рублей.

Таксисты опасаются, что сервис решит компенсировать будущие убытки из-за проверок ФАС за их счет. Журналистка НГС узнала у экспертов, что ждет рынок такси Новосибирска, если ФАС удастся добиться своего.

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