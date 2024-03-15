Названа средняя цена поездки на такси в Новосибирске — она выросла на 20%

Сервис такси «Максим» посчитал среднюю цену поездки в Новосибирске. По данным компании, сейчас она составляет 487 рублей . Рост за год составил 20%.



Это информацию подтверждают и водители. При этом они отметили снижение стоимости поездок за последнюю неделю. Водители связывают это с сообщением ФАС о снятии моратория на проверки ИТ-компаний, в том числе «Яндекс.Такси».