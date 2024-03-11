В Новосибирске за два года не смогли сделать проект продления улицы Дачной — что этому мешает

Закупку на выполнение работ объявили в начале марта Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В мэрии Новосибирска объяснили, почему второй раз за два года начали искать подрядчика, который сделает проект реконструкции дороги в Заельцовском районе. Она должна соединить улицы Дачную и Галущака.

Первый конкурс на разработку проектной документации для реконструкции участка улицы объявляли два года назад, в октябре 2022 года. Подрядчику были готовы заплатить более 4,4 миллиона рублей. Победителем стало МП «МЕТРО МиР» — заказчик строительства станции метро «Спортивная» и других объектов в городе. По информации мэрии, контракт расторгли.

Новый аукцион объявили в начале этого года. Подрядчик должен провести инженерные изыскания, указать в проекте участки примыканий других улиц, получить одобрение экспертизы. Работы оценили в 8,5 миллиона рублей.

— При выполнении работ по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги на улице Дачная на участке от Дуси Ковальчук до Галущака предусматривается доведение участка дороги до параметров, соответствующих улице в жилой застройке, с обеспечением двухполосного движения с шириной полосы движения 3,0–3,5 м и шириной тротуаров 2 метра, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В настоящее время улицы Дачная и Галущака не связаны дорогой Источник: yandex.ru/map-constructor

Сроки начала строительства определят после того, как будет готов проект работ. В бюджете 2025 года на них заложено 55 миллионов рублей.

В марте стало известно, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта Советского шоссе. Работы пройдут у поворота на поселок Мичуринский.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.