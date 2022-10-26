За «Ройял Парком» в Новосибирске реконструируют дорогу на Дачной — куда она ведет
Участок будет начинаться от улицы Дуси Ковальчук
В Новосибирске объявили конкурс на разработку проектной документации для реконструкции автодороги по улице Дачной — она расположена недалеко от торгового центра «Ройял Парк».
Работы запланированы на участке дорожного полотна от улицы Дуси Ковальчук до улицы Галущака в Заельцовском районе города.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок 24 октября, заказчиком проведения работ выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».
В документах сообщается, что, кроме проектной документации, подрядчик выполнит инженерные изыскания для реконструкции автодороги. Победитель конкурса выполнит обследование покрытия и основания участка автодороги, проведет анализ образцов каменного материала основания и подстилающего грунта и другое. Комплекс работ по подготовке территории реконструкции выделят в отдельный этап.
— Реконструируемую автомобильную дорогу увязать с существующей улично-дорожной сетью района с устройством необходимых пересечений и примыканий, в том числе необходимо обеспечить транспортную связь со сложившейся малоэтажной прилегающей застройкой, — указано в документах.
Протяженность участка автодороги составляет 0,345 километра, размеры будут уточняться при проектировании. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 ноября, подвести итоги определения поставщика планируется 15 ноября. Начальная цена контракта составляет более 4,4 миллиона рублей. Провести работы по разработке документации для реконструкции дороги необходимо с 30 ноября 2022 года до 31 июля 2023 года.
Отметим, в настоящее время улицы Дачная и Галущака не связаны автодорогой, проезд между ними отсутствует.
НГС направил запрос в МКУ «Управление дорожного строительства» с просьбой уточнить, какие работы планируется провести на автодороге, а также планируется ли соединить улицу Дачную и улицу Галущака.
Вначале октября стало известно, что в Новосибирске собираются отремонтировать участки дорог на улицах Мира и Учительской. Городские власти ищут подрядчика, который разработает проект работ.