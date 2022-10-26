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За «Ройял Парком» в Новосибирске реконструируют дорогу на Дачной — куда она ведет

Участок будет начинаться от улицы Дуси Ковальчук

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В Новосибирске объявили конкурс на разработку проектной документации для реконструкции автодороги по улице Дачной — она расположена недалеко от торгового центра «Ройял Парк».

Работы запланированы на участке дорожного полотна от улицы Дуси Ковальчук до улицы Галущака в Заельцовском районе города.

Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок 24 октября, заказчиком проведения работ выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».

В документах сообщается, что, кроме проектной документации, подрядчик выполнит инженерные изыскания для реконструкции автодороги. Победитель конкурса выполнит обследование покрытия и основания участка автодороги, проведет анализ образцов каменного материала основания и подстилающего грунта и другое. Комплекс работ по подготовке территории реконструкции выделят в отдельный этап.

— Реконструируемую автомобильную дорогу увязать с существующей улично-дорожной сетью района с устройством необходимых пересечений и примыканий, в том числе необходимо обеспечить транспортную связь со сложившейся малоэтажной прилегающей застройкой, — указано в документах.

Протяженность участка автодороги составляет 0,345 километра, размеры будут уточняться при проектировании. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 ноября, подвести итоги определения поставщика планируется 15 ноября. Начальная цена контракта составляет более 4,4 миллиона рублей. Провести работы по разработке документации для реконструкции дороги необходимо с 30 ноября 2022 года до 31 июля 2023 года.

Отметим, в настоящее время улицы Дачная и Галущака не связаны автодорогой, проезд между ними отсутствует.

Разработать проектную документацию необходимо до июля 2023 года

Разработать проектную документацию необходимо до июля 2023 года

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НГС направил запрос в МКУ «Управление дорожного строительства» с просьбой уточнить, какие работы планируется провести на автодороге, а также планируется ли соединить улицу Дачную и улицу Галущака.

Вначале октября стало известно, что в Новосибирске собираются отремонтировать участки дорог на улицах Мира и Учительской. Городские власти ищут подрядчика, который разработает проект работ.

АвтодорогаРеконструкция автомобильной дороги
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