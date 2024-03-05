В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта Советского шоссе — показываем на карте, на каком участке проведут работы

Территориальное управление автомобильных дорог региона ищет подрядчика для ремонта Советского шоссе. На выполнение работ выделили 280 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ТУАД.
— Участок начинается недалеко от АЗС «Прайм» — у поворота на поселок Мичуринский и заканчивается за проездом Автомобилистов. Проведение строительно-монтажных работ планируется в 2024 году, — уточнили в управлении.
Подрядчик должен будет выровнять и обновить верхний слой асфальта, заменить барьерные ограждения и нанести разметку.
Ранее стало известно, что в Коченевском районе отремонтируют участок Северного обхода Новосибирска. На ремонт выделили около 173 миллионов рублей.