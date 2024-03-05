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В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта Советского шоссе — показываем на карте, на каком участке проведут работы

За ремонт готовы заплатить 280 миллионов

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Работы проведут летом этого года

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Территориальное управление автомобильных дорог региона ищет подрядчика для ремонта Советского шоссе. На выполнение работ выделили 280 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ТУАД.

— Участок начинается недалеко от АЗС «Прайм» — у поворота на поселок Мичуринский и заканчивается за проездом Автомобилистов. Проведение строительно-монтажных работ планируется в 2024 году, — уточнили в управлении.

Подрядчик должен будет выровнять и обновить верхний слой асфальта, заменить барьерные ограждения и нанести разметку.

Ранее стало известно, что в Коченевском районе отремонтируют участок Северного обхода Новосибирска. На ремонт выделили около 173 миллионов рублей.

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Ремонт дорогСоветское шоссеНовосибирск
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