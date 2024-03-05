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На ремонт Северного обхода Новосибирска ищут подрядчика — показываем участок работ на карте

Средства выделят из федерального бюджета

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Ремонт проведут на участке в 11 километров

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В Коченевском районе отремонтируют участок Северного обхода Новосибирска. На дорогу нанесут новый слой покрытия.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — ФКУ «Сибуправтодор». Работы проведут на участке с 11-го по 22-й километр, примерно от деревни Чик до Кудряшовского бора. Максимальная стоимость работ — 172 763 723 рублей, средства выделят из федерального бюджета.

Участок работ на карте

Участок работ на карте

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— Основная цель и задачи дорожных работ: восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги в нормативное состояние для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, сохранения государственного имущества и охраны окружающей среды, — говорится в документах о закупке.

Указано, что задача ремонта — устранение дефектов и восстановление сцепных характеристик дороги. Ее фрезеруют, нанесут слой покрытия, сделают разметку.

В проекте контракта указано, что работы должны провести в два этапа. Первый продлится с 1 мая по 20 июня, второй — до 31 декабря 2024 года.

В марте в Новосибирске сузят проезжую часть Октябрьского моста из-за ремонта. Ограничения продлятся 7 месяцев.

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Ремонт дорогГосзакупкиСибуправтодорСеверный объезд
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