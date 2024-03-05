На ремонт Северного обхода Новосибирска ищут подрядчика — показываем участок работ на карте

В Коченевском районе отремонтируют участок Северного обхода Новосибирска. На дорогу нанесут новый слой покрытия.
Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — ФКУ «Сибуправтодор». Работы проведут на участке с 11-го по 22-й километр, примерно от деревни Чик до Кудряшовского бора. Максимальная стоимость работ — 172 763 723 рублей, средства выделят из федерального бюджета.
— Основная цель и задачи дорожных работ: восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги в нормативное состояние для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, сохранения государственного имущества и охраны окружающей среды, — говорится в документах о закупке.
Указано, что задача ремонта — устранение дефектов и восстановление сцепных характеристик дороги. Ее фрезеруют, нанесут слой покрытия, сделают разметку.
В проекте контракта указано, что работы должны провести в два этапа. Первый продлится с 1 мая по 20 июня, второй — до 31 декабря 2024 года.
В марте в Новосибирске сузят проезжую часть Октябрьского моста из-за ремонта. Ограничения продлятся 7 месяцев.