В Новосибирске могут реконструировать дорогу на Дачной — за разработку проекта заплатят более 8 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчика на разработку проектной документации для реконструкции дороги по улице Дачной. Начальная цена работ по контракту составляет более 8, 5 миллиона рублей.
Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».
Кроме проектной документации, подрядчику предстоит выполнить работы по проведению инженерных изысканий, разработке проекта планировки с проектом межевания линейного объекта. В документах сказано, что речь идет об участке дороги на Дачной от улицы Дуси Ковальчук до Галущака.
— Реконструируемую автомобильную дорогу увязать с существующей улично-дорожной сетью района с устройством необходимых пересечений и примыканий, в том числе необходимо обеспечить транспортную связь со сложившейся малоэтажной прилегающей застройкой, — сказано в документах.
Протяженность участка дороги составляет 0,35 километра, но его размеры будут уточняться при проектировании. Выполнить работы по контракту необходимо до 17 марта 2025 года. Подать заявку на участие в закупке можно до 18 марта этого года, определить подрядчика планируется 21 марта.
Конкурс на разработку проектной документации для реконструкции дороги по улице Дачной также объявляли в 2022 году. Начальная цена контракта достигала 4,4 миллиона рублей.
В конце февраля в Новосибирске выбрали подрядчика, который отремонтирует дорогу на Выборной. Цена контракта составит 198,7 миллиона рублей.