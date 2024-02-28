В Новосибирске выбрали подрядчика ремонта дороги на Выборной — за него заплатят 198 миллионов

В Новосибирске определили подрядчика, который отремонтирует дорогу на улице Выборной в Октябрьском районе. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком проведения ремонта выступил департамент транспорта мэрии Новосибирска. На торгах победила компания «Новосибирскавтодор». Цена контракта составит 198,7 миллиона рублей.
Компания «Новосибирскавтодор» зарегистрирована в 1995 году. Ее руководитель, по информации RusProfile — Анатолий Воробьев. Учредители «Новосибирскавтодора» не указаны. В 2022 году выручка составила 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 822 миллиона рублей.
Подрядчику необходимо снять старое дорожное покрытие, провести демонтаж и подъем колодцев на тротуаре, нанести новый асфальт с «усовершенствованным покрытием», установить дорожные знаки, нанести разметку.
Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги составит 4 года, на разметку — 1 год, на дорожные знаки — 10 лет, на пешеходные ограждения — 5 лет.
Ремонтные работы выполнят в два этапа. Первый начнется 1 апреля и завершится 26 июля. Второй начнется 27 июля и закончится 30 августа.
Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика для ремонта Советского шоссе. На работы готовы потратить 280 миллионов рублей.