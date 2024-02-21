280 миллионов потратят на ремонт Советского шоссе — где пройдут работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует участок Советского шоссе. За выполнение работ по контракту победителю конкурса готовы заплатить более 280 миллионов рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок в среду, 21 февраля. Заказчиком работ выступает ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», определить подрядчика планируется 14 марта.

