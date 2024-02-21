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280 миллионов потратят на ремонт Советского шоссе — где пройдут работы

Завершить ремонт планируется осенью этого года

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Победителю конкурса готовы заплатить более 280 миллионов рублей.

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В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует участок Советского шоссе. За выполнение работ по контракту победителю конкурса готовы заплатить более 280 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок в среду, 21 февраля. Заказчиком работ выступает ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», определить подрядчика планируется 14 марта.

В документах сказано, что речь идет об участке дороги км 5+026 — км 7+800, который находится в Новосибирском районе, его протяженность достигает 2,774 километра. В расчет максимальной цены контракта вошли подготовка территории строительства, дорожная одежда, обустройство и другое.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия из асфальтобетона при интенсивности движения автомобилей в сутки 10000 — 20000 составит четыре года, дорожную разметку из термопластика — один год. Гарантия на барьерное металлическое ограждение достигает пяти лет.

Начальная цена работ превышает 280, 8 миллиона рублей, завершить ремонт в рамках последнего, третьего этапа контракта необходимо до 9 сентября этого года. Источником финансирования выступают средства областного бюджета.

О планах по ремонту Советского шоссе ТУАД Новосибирской области сообщало весной прошлого года. Уточнялось что речь идет о дороге в районе поселка Юный Ленинец.

По информации специалистов, необходимость ремонта участка км 5+026 — км 7+800 объяснялась «неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия».

— Интенсивность транспорта здесь — высокая, порой доходит до 50 тысяч автомобилей в сутки, трасса очень востребована. Она соединяет два района Новосибирска, выводит транспорт на федеральную магистраль, — сообщали в региональном ТУАД. — Полотно, уложенное больше 10 лет назад, пришло в негодность, местами фиксируется колея.

В сообщении сказано, что на участке планируется выполнить подготовительные работы, уложить новое покрытие и нанести разметку.

Осенью прошлого года стало известно о планах по ремонту еще одного участка Советского шоссе. В городе подготовят проект выполнения работ.

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