В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги — на это потратят почти 190 миллионов

В Новосибирской области ищут подрядчика на ремонт дороги в Венгеровском районе. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Из конкурсной документации следует, что подрядчик должен будет отремонтировать шесть километров дороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка» в Венгеровском районе. Работы будут вестись на участке с 97-го по 103-й километр.

