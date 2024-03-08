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В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги — на это потратят почти 190 миллионов

Подрядчик должен будет отремонтировать шесть километров дорожного полотна

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Все работы должны быть выполнены до 10 октября

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В Новосибирской области ищут подрядчика на ремонт дороги в Венгеровском районе. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Из конкурсной документации следует, что подрядчик должен будет отремонтировать шесть километров дороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка» в Венгеровском районе. Работы будут вестись на участке с 97-го по 103-й километр.

Ремонт будет проводиться в три этапа. Первый стартует с даты заключения контракта и завершится 15 июля 2024 года, полностью сдать дорогу заказчику нужно до 10 октября 2024 года.

Подрядчик должен уложить на дорогу асфальтобетон с гарантийным сроком минимум в шесть лет, установить дорожные знаки, сигнальные столбики, установить металлическое барьерное ограждение и нанести разметку.

Максимальная цена контракта составляет 189 миллионов 669 тысяч рублей. Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе, он продлится до 11 марта.

Ранее в Новосибирской области объявили конкурс на проведение капитального ремонта путепровода. На это готовы выделить 146 миллионов.

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