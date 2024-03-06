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В Новосибирской области ищут подрядчика на капремонт путепровода — на это потратят 146 миллионов

Подрядчик должен будет выполнить все работы в пять этапов

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Все работы должны быть выполнены до 15 октября 2025 года

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В Новосибирской области ищут подрядчика на капитальный ремонт путепровода в Новосибирском районе. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Из конкурсной документации следует, что капитальный ремонт будет проведен на путепроводе через железнодорожную станцию «Инская—Сокур». Подрядчик должен будет провести не только сам ремонт путепровода, но и устроить дорожное полотно, положить асфальт, установить ограждения, барьерные столбики, знаки дорожного движения, а также нанести разметку.

Работы планируют провести в пять этапов. Первый начнется с даты заключения контракта до 15 мая 2024 года. Полностью сдать объект заказчику подрядчик должен до 15 октября 2025 года.

Максимальная цена контракта составляет 146 миллионов 174 тысячи рублей. Сейчас комиссия определяет победителя тендера.

В начале марта в Новосибирске объявили конкурс на ремонт участка Советского шоссе. На участок в 2,5 километра потратят 280 миллионов рублей.

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