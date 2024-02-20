«Чтобы штрафами замучили»: глава Новосибирска предложил наказывать подрядчиков за отказ давать снегоуборочную технику

— Если подрядчики не выполнили свои обязательства, чтобы штрафами их замучили натурально, чтобы расторгали тогда контракты, вносили в реестр недобросовестных поставщиков и так далее. Нас вот этот момент — не хочет, не может, сломалось — волновать не должен, — подчеркнул Клемешов.

