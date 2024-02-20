«Чтобы штрафами замучили»: глава Новосибирска предложил наказывать подрядчиков за отказ давать снегоуборочную технику

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов попросил наказывать подрядчиков, которые в морозы отказываются предоставлять технику для уборки снега. Об этом он сказал заместителю городского департамента транспорта Сергею Эпову на аппаратном совещании 20 февраля.
По словам Эпова, ежедневно в течение недели к уборке улиц привлекались до 545 единиц спецтехники, большая часть из которых — от дорожных учреждений города. С некоторыми подрядчиками, которые должны ее предоставлять, возникали проблемы:
— Также в день использовалось до 40 единиц техники от подрядных организаций, привлекаемыми администрациями районов нашего города. На прошедшей неделе, во второй ее половине, интенсивность снегоудаления была снижена, в основном по причине отказа подрядчиков предоставлять свою спецтехнику в ночные смены из-за низких температур, — рассказал замначальника департамента.
Олег Клемешов уточнил, какие штрафные санкции предусмотрены для подрядчиков. Сергей Эпов ответил, что в отношении них ведется претензионная работа, поскольку ограничений по погодным условиям нет.
— К сожалению, у нас еще остались некоторые подрядчики, которые выходят за наши контракты и пытаются в такие периоды подводить нас, — отметил Эпов.
И. о. мэра попросил вести претензионную работу в полном объеме, так как техника должна предоставляться в нужном количестве:
— Если подрядчики не выполнили свои обязательства, чтобы штрафами их замучили натурально, чтобы расторгали тогда контракты, вносили в реестр недобросовестных поставщиков и так далее. Нас вот этот момент — не хочет, не может, сломалось — волновать не должен, — подчеркнул Клемешов.
Ранее глава Новосибирска поручил очистить дворы от снега. Он отметил, что этим должны заниматься управляющие компании.