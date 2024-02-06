«Должно выполняться как Отче наш»: глава Новосибирска поручил очистить дворы от снега

— А что касается уборки тротуаров внутри придомовой территории, проездов в зоне управляющих компаний, должно выполняться как Отче наш. Я понимаю, что мы сейчас ограничены в проведении проверок, но в рамках мониторинга и выдачи предписаний это делать легко, никто этого не запрещает. А управляющие компании все-таки организованные структуры, могут выполнять эту работу, и должны ее выполнять. Поэтому предписания, я думаю, будут иметь определенный вес и являться документом, обязательным к исполнению. Ну а если будут невменяемые — ради бога, давайте запрашивать разрешение у прокуратуры, пойдем считать сосульки, навесы, то, что угрожает жизни и здоровью людей. Но это уже так, в качестве рецепта и аргументации по работе с управляющими компаниями, — добавил глава города.

