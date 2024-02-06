«Должно выполняться как Отче наш»: глава Новосибирска поручил очистить дворы от снега

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил мотивировать управляющие компании к уборке снега у многоквартирных домов. Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии 6 февраля.
— Что касается уборки придомовых территорий. Даже то количество, относительно небольшое, которое выпало, свело на нет работу управляющих компаний. Еще раз обращаюсь и к департаменту, и главам администраций. Мотивируйте управляющие компании своевременно убирать снег с придомовой территории. Мне без разницы, как они это будут делать: механизировано или силами дворников. Это их выбор. Но снег должен быть убран, — заявил Олег Клемешов.
Глава города отметил, что уборка входит в обязательный перечень услуг. А вывоз зависит от решения собственников и винансирования работ.
— А что касается уборки тротуаров внутри придомовой территории, проездов в зоне управляющих компаний, должно выполняться как Отче наш. Я понимаю, что мы сейчас ограничены в проведении проверок, но в рамках мониторинга и выдачи предписаний это делать легко, никто этого не запрещает. А управляющие компании все-таки организованные структуры, могут выполнять эту работу, и должны ее выполнять. Поэтому предписания, я думаю, будут иметь определенный вес и являться документом, обязательным к исполнению. Ну а если будут невменяемые — ради бога, давайте запрашивать разрешение у прокуратуры, пойдем считать сосульки, навесы, то, что угрожает жизни и здоровью людей. Но это уже так, в качестве рецепта и аргументации по работе с управляющими компаниями, — добавил глава города.
Также на аппаратном совещании глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев сообщил, что до 15 марта в Новосибирске планируют очистить от снега крыши домов. Олег Клемешов поручил принять меры, чтобы избежать травмирования людей из-за схода снега.
На прошлой неделе Олег Клемешов раскритиковал подчиненных за качество уборки снега. Он заявил, что на состояние дорог жалуются жители.