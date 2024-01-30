«Не собираюсь выписывать рецепты»: глава Новосибирска раскритиковал подчиненных за качество вывоза снега

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил увеличить вывоз снега в городе. Он отметил, что на дорогах до сих пор есть валы, и местные жители обращаются с жалобами на состояние улиц.
Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 30 января.
— Вижу тенденцию, что сбавляем объемы по вывозу на площадки для временного хранения. Проведите анализ по эффективности привлекаемой техники, как она отрабатывает. У нас очень много работ по незачищенным радиусам, уборке валов. Думаю, руководители дорожно-эксплуатационных учреждений, главы районов это тоже видят. Но, тем не менее, наблюдается тенденция к снижению вывозимого снега. Вот это недопустимо. Тем более, снег еще будет идти. Зима практически в самом разгаре. Еще как минимум два месяца возможного интенсивного выпадения осадков, — заявил Олег Клемешов.
По словам Сергея Эпова, начальника управления автомобильных дорог мэрии, сейчас власти проводят новые конкурсы на вывоз снега в Новосибирске. Олег Клемешов отметил, что во время заключения контрактов власти должны заключать прямые договоры на вывоз снега, чтобы не допускать сбоев в уборке.
— Я не собираюсь выписывать рецепты. Если бы все было в порядке, не было бы жалоб, валов, я бы об этом даже не говорил, — сказал Клемешов.
Еще одной проблемой исполняющий обязанности мэра назвал грязь на улицах:
— Тем более посыпать мы меньше не стали. Соответственно, это все остается, пешеходные переходы заносит. А убирать это в данный момент можно только со снегом. Подметание и сбор этой грязной снежной массы с лотка, другого механизма я не знаю. Если знаете — проконсультируйте тогда меня. Давайте эту ситуацию исправлять, — подытожил Олег Клемешов.
В конце прошлой недели НГС писал о том, что на Родниках огромные горы снега нагребли в парковочные карманы. Позже в мэрии отчитались, что исправили ситуацию.