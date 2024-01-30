«Не собираюсь выписывать рецепты»: глава Новосибирска раскритиковал подчиненных за качество вывоза снега

Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 30 января.



— Вижу тенденцию, что сбавляем объемы по вывозу на площадки для временного хранения. Проведите анализ по эффективности привлекаемой техники, как она отрабатывает. У нас очень много работ по незачищенным радиусам, уборке валов. Думаю, руководители дорожно-эксплуатационных учреждений, главы районов это тоже видят. Но, тем не менее, наблюдается тенденция к снижению вывозимого снега. Вот это недопустимо. Тем более, снег еще будет идти. Зима практически в самом разгаре. Еще как минимум два месяца возможного интенсивного выпадения осадков, — заявил Олег Клемешов.

