«Лучше бы совсем не чистили»: огромные горы снега появились на Родниках — что делать, чтобы их убрали

В Новосибирске на улице Мясниковой появились огромные горы снега, которые нагребли при очистке парковочных карманов. Теперь жители с трудом могут выехать со дворов из-за ограниченного обзора.
— На днях почистили по улице Мясниковой парковочные карманы, но как говорится лучше бы совсем не чистили, чем сделали так. Очень мешает выезду с придомовой территории, — отметила читательница НГС.
Она прислала в редакцию видео.
Подобные кучи снега могут создавать аварийные ситуации на дорогах.
— Здесь можно только в прокуратуру обратиться и попросить оперативно отреагировать на ситуацию, чтобы выдали предписание дорожникам срочно убрать эти кучи, — посоветовал Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
В это время в Новосибирске жители многоэтажек недовольны тем, что автовладельцы прогревают машины во дворах. Они жалуются на выхлопные газы, которые из-за ясной и безветренной погоды образуют смог.