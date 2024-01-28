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«Лучше бы совсем не чистили»: огромные горы снега появились на Родниках — что делать, чтобы их убрали

Кучи загораживают обзор для автомобилистов

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Такие горы не радуют местных жителей

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В Новосибирске на улице Мясниковой появились огромные горы снега, которые нагребли при очистке парковочных карманов. Теперь жители с трудом могут выехать со дворов из-за ограниченного обзора.

— На днях почистили по улице Мясниковой парковочные карманы, но как говорится лучше бы совсем не чистили, чем сделали так. Очень мешает выезду с придомовой территории, — отметила читательница НГС.

Она прислала в редакцию видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

Подобные кучи снега могут создавать аварийные ситуации на дорогах.

— Здесь можно только в прокуратуру обратиться и попросить оперативно отреагировать на ситуацию, чтобы выдали предписание дорожникам срочно убрать эти кучи, — посоветовал Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

В это время в Новосибирске жители многоэтажек недовольны тем, что автовладельцы прогревают машины во дворах. Они жалуются на выхлопные газы, которые из-за ясной и безветренной погоды образуют смог.

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СнегУборка дорогиРодникиКалининский район
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