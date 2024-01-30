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Снежные горы на Родниках убрали за сутки после публикации НГС

Кучи снега загораживали выезды со дворов

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Так сейчас выглядит улица Мясниковой

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В Новосибирске на улице Мясниковой убрали огромные горы снега, которые нагребли при очистке парковочных карманов. На кучи пожаловалась читательница НГС в воскресенье, 28 января. Она заявила, что снежные горы закрывают обзор водителям, которые выезжают со дворов.

Вчера огромные насыпи убрали. Как сообщили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска, работы провело МКУ «ДЭУ-6». Были убраны все четыре снежные кучи.

В это время в Новосибирске жители многоэтажек недовольны тем, что автовладельцы прогревают машины во дворах. Они жалуются на выхлопные газы, которые из-за ясной и безветренной погоды образуют смог.

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