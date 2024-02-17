Мэрия отругала собственника участка у Оби за снегоотвал — до этого туда ездили груженые КАМАЗы

Как объяснял НГС один из жителей Вадим, грязный снег свозили к реке по дорогам частного сектора, кучи оставляли на территории бывшего речпорта. После, отмечает он, днем тракторы сбрасывают кучи в саму Обь. Грузовики, говорит мужчина, появились впервые 5 февраля, приезжают в период с 20:00 до 08:00. После публикации и запроса в мэрию от журналиста, 12 февраля снег возить перестали.