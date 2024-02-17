Мэрия отругала собственника участка у Оби за снегоотвал — до этого туда ездили груженые КАМАЗы

Мэрия Новосибирска отругала собственника участка у берга Оби за снегоотвал. Ранее житель микрорайона Лесоперевалка снял на видео, как грузовики свозят снег к реке.
Как сообщили НГС в городской администрации, вблизи здания на улице Болотной 124 корпус 1 действительно устроили снегоотвал. Участок у реки находится в частной собственности. По данным выписки из ЕГРН, земля с 2022 года принадлежит компании «Сибстрой».
— С собственником проведена профилактическая беседа о незамедлительном прекращении складирования снега, а также подготовлено предписание об устранении нарушений обязательных требований в сфере благоустройства, — говорят в мэрии.
Как объяснял НГС один из жителей Вадим, грязный снег свозили к реке по дорогам частного сектора, кучи оставляли на территории бывшего речпорта. После, отмечает он, днем тракторы сбрасывают кучи в саму Обь. Грузовики, говорит мужчина, появились впервые 5 февраля, приезжают в период с 20:00 до 08:00. После публикации и запроса в мэрию от журналиста, 12 февраля снег возить перестали.
В администрации отметили, что подготовили письмо в департамент земельных и имущественных отношений о проведении контрольных мероприятий и привлечении к ответственности собственника земли в случае выявленных нарушений. При этом в организации «Автобазар» на улице Болотной 124 корпус 1 сообщили НГС, что не знают о том, что около них провозили снег.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Сибстрой» зарегистрирована в 2014 году, директором числится Наталья Хаминич, а учредителями — Владислав Крючков и Игорь Загорный. Выручка организации на конец 2022 года составила 676,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 501,4 миллиона рублей.
По телефону, указанному «Контур.Фокус», ответила женщина, которая отказалась представляться журналисту НГС, она сообщила, что все письма отвезены в мэрию города, ответы предложила узнать там же.
— В мэрии есть ответ от компании «Сибстрой», — сказала женщина, отказавшись объяснять почему на участке компании был снегоотвал.
Ранее НГС рассказывал, что компании новосибирского девелопера, в том числе «Сибстрой», Владислава Крючкова несколько лет назад с разницей в две недели получили разрешения реконструировать совсем недавно построенные деловые и торговые здания в жильё. Оба участка находятся у воды: один — в пешей доступности, другой — по соседству с лодочной базой и собственным выходом в судоходный залив. Жилой комплекс от «Сибстроя» появился за «Гигантом».
Ранее новосибирцы рассказывали о снегоотвале, который возник за Заельцовским кладбищем. По словам местных, грузовые машины регулярно сваливали там снег.