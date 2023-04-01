Новосибирца возмутила незаконная свалка снега и мусора в лесу за Заельцовским кладбищем

Житель Новосибирска сообщил о незаконном снегоотвале, который возник за Заельцовским кладбищем. По словам мужчины, грузовые машины регулярно сваливают здесь снег.
— Сегодня были у родственников в этом районе, я заметил, как два КАМАЗа вывозят снег за Заельцовское кладбище. Я подъехал к этому месту, и там четко видно, что снег вывозят сюда давно. Снег там и белый, и грязный, явно с дорог собрали. Также есть кучи с мусором, в том числе строительным, — сообщили читатель НГС Кирилл.
Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.
Ранее два незаконных снегоотвала выявило Министерство природных ресурсов и экологии региона по жалобам новосибирцев у проезда Автомобилистов. На одном из них заявители заметили самосвал с символикой депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко.