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Тема дняНезаконный снегоотвал за Заельцовским кладбищем
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Новосибирца возмутила незаконная свалка снега и мусора в лесу за Заельцовским кладбищем

По словам читателя НГС, снег сюда вывозят регулярно

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По словам мужчины, снег сюда вывозят давно

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Житель Новосибирска сообщил о незаконном снегоотвале, который возник за Заельцовским кладбищем. По словам мужчины, грузовые машины регулярно сваливают здесь снег.

— Сегодня были у родственников в этом районе, я заметил, как два КАМАЗа вывозят снег за Заельцовское кладбище. Я подъехал к этому месту, и там четко видно, что снег вывозят сюда давно. Снег там и белый, и грязный, явно с дорог собрали. Также есть кучи с мусором, в том числе строительным, — сообщили читатель НГС Кирилл.

Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.

Ранее два незаконных снегоотвала выявило Министерство природных ресурсов и экологии региона по жалобам новосибирцев у проезда Автомобилистов. На одном из них заявители заметили самосвал с символикой депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко.

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