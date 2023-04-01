Новосибирца возмутила незаконная свалка снега и мусора в лесу за Заельцовским кладбищем

Ранее два незаконных снегоотвала выявило Министерство природных ресурсов и экологии региона по жалобам новосибирцев у проезда Автомобилистов. На одном из них заявители заметили самосвал с символикой депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко.

