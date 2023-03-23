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На незаконном снегоотвале в Новосибирске заметили автомобиль с символикой депутата Госдумы

У проезда Автомобилистов обнаружено сразу два незаконных снегоотвала

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Людей беспокоит шум грузовиков, производящих разгрузку ночью. Но главные беды приходят с таянием снега

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Два незаконных снегоотвала выявило министерство природных ресурсов и экологии региона по жалобам новосибирцев у проезда Автомобилистов. На одном их них заявители заметили самосвал с символикой депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко. Об этом НГС рассказал депутат горсовета Антон Бурмистров.

— Ко мне в приемную поступили обращения местных жителей о двух незаконных снегоотвалах. По результатам проверки обеих объектов министерством природы установлено, что они располагаются на землях сельхозназначения, соответственно, на них нельзя размещать снегоотвалы, — рассказал НГС Бурмистров.

Здесь выявлены незаконные снегоотвалы

Здесь выявлены незаконные снегоотвалы

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Из ответов минприроды следует, что материалы проверки направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

— Эти снегоотвалы беспокоят нас второй год, мы слышим грохот работы самосвалов по ночам. Самое неприятное происходит весной, когда снег тает: в том году на месте этих свалок всплыли трупы животных. А вся жижа течет к нам во дворы, создавая существенные проблемы, — рассказала НГС местная жительница Анна.

Депутат Бурмистров также рассказал о том, что один из заявителей заметил и сфотографировал на снегоотвале автомобиль с символикой депутата Госдумы Александра Аксененко.

Фото слева из отчета помощника Аксененко, фото справа сделали местные жители на незаконном снегоотвале

Фото слева из отчета помощника Аксененко, фото справа сделали местные жители на незаконном снегоотвале

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Примечательно, что именно этот автомобиль фигурировал в отчете помощника Аксененко Дмитрия Русских 5 марта. Он рассказал на своей странице во «ВКонтакте» об уборке снега с проблемных участков дороги и придомовых территорий в микрорайоне ОбьГЭС. Депутат Госдумы отрицает использование автомобиля при разгрузке в незаконных местах.

— Я помогаю с уборкой снега по запросу жителей, в том числе и в Советском районе, и по договоренности с дорожным управлением подрядчик производит отгрузку снега в разрешенных местах. По заверению подрядчика, по адресу, который обозначен в вашем запросе, отгрузки не производилось, и само фото, предоставленное анонимом, не иллюстрирует факт отгрузки или загрузки. Конечно, организация работ должна происходить в положенных рамках и подрядчик на этот счет проинструктирован. Но дополнительно проведем проверку по данному сигналу в отношении подрядной организации, — так ответил на запрос НГС депутат Госдумы Александр Аксененко.

Сам подрядчик (владелец грузовика) — индивидуальный предприниматель Владимир Волков в разговоре с НГС объяснил ситуацию так:

— Мы не часто работаем на ГЭС, тогда наш водитель поехал на выгрузку в первый раз. Он увидел вереницу грузовиков, следующих к тому месту на разгрузку. Приехал и понял, что там нет никакого отвала. В итоге снег мы выгружали в разрешенном месте в районе Огурцово, — заверил НГС подрядчик.

Отметим, что человек, сделавший фотографию КАМАЗа на незаконном снегоотвале, отказался общаться с НГС.

Редакция направила запросы в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, чтобы выяснить, какие меры будут предприняты или уже предприняты в связи с выявленными минприроды нарушениями.

Ранее НГС сообщал, что у частного сектора возле ЖК «Венеция» появилась огромная гора снега. Жители домов переживают, что когда начнет таять, дома и огороды будут затоплены.

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