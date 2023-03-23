На незаконном снегоотвале в Новосибирске заметили автомобиль с символикой депутата Госдумы

Два незаконных снегоотвала выявило министерство природных ресурсов и экологии региона по жалобам новосибирцев у проезда Автомобилистов. На одном их них заявители заметили самосвал с символикой депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко. Об этом НГС рассказал депутат горсовета Антон Бурмистров.
— Ко мне в приемную поступили обращения местных жителей о двух незаконных снегоотвалах. По результатам проверки обеих объектов министерством природы установлено, что они располагаются на землях сельхозназначения, соответственно, на них нельзя размещать снегоотвалы, — рассказал НГС Бурмистров.
Из ответов минприроды следует, что материалы проверки направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
— Эти снегоотвалы беспокоят нас второй год, мы слышим грохот работы самосвалов по ночам. Самое неприятное происходит весной, когда снег тает: в том году на месте этих свалок всплыли трупы животных. А вся жижа течет к нам во дворы, создавая существенные проблемы, — рассказала НГС местная жительница Анна.
Депутат Бурмистров также рассказал о том, что один из заявителей заметил и сфотографировал на снегоотвале автомобиль с символикой депутата Госдумы Александра Аксененко.
Примечательно, что именно этот автомобиль фигурировал в отчете помощника Аксененко Дмитрия Русских 5 марта. Он рассказал на своей странице во «ВКонтакте» об уборке снега с проблемных участков дороги и придомовых территорий в микрорайоне ОбьГЭС. Депутат Госдумы отрицает использование автомобиля при разгрузке в незаконных местах.
— Я помогаю с уборкой снега по запросу жителей, в том числе и в Советском районе, и по договоренности с дорожным управлением подрядчик производит отгрузку снега в разрешенных местах. По заверению подрядчика, по адресу, который обозначен в вашем запросе, отгрузки не производилось, и само фото, предоставленное анонимом, не иллюстрирует факт отгрузки или загрузки. Конечно, организация работ должна происходить в положенных рамках и подрядчик на этот счет проинструктирован. Но дополнительно проведем проверку по данному сигналу в отношении подрядной организации, — так ответил на запрос НГС депутат Госдумы Александр Аксененко.
Сам подрядчик (владелец грузовика) — индивидуальный предприниматель Владимир Волков в разговоре с НГС объяснил ситуацию так:
— Мы не часто работаем на ГЭС, тогда наш водитель поехал на выгрузку в первый раз. Он увидел вереницу грузовиков, следующих к тому месту на разгрузку. Приехал и понял, что там нет никакого отвала. В итоге снег мы выгружали в разрешенном месте в районе Огурцово, — заверил НГС подрядчик.
Отметим, что человек, сделавший фотографию КАМАЗа на незаконном снегоотвале, отказался общаться с НГС.
Редакция направила запросы в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, чтобы выяснить, какие меры будут предприняты или уже предприняты в связи с выявленными минприроды нарушениями.
Ранее НГС сообщал, что у частного сектора возле ЖК «Венеция» появилась огромная гора снега. Жители домов переживают, что когда начнет таять, дома и огороды будут затоплены.