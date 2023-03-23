На незаконном снегоотвале в Новосибирске заметили автомобиль с символикой депутата Госдумы

Из ответов минприроды следует, что материалы проверки направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.



— Эти снегоотвалы беспокоят нас второй год, мы слышим грохот работы самосвалов по ночам. Самое неприятное происходит весной, когда снег тает: в том году на месте этих свалок всплыли трупы животных. А вся жижа течет к нам во дворы, создавая существенные проблемы, — рассказала НГС местная жительница Анна.



Депутат Бурмистров также рассказал о том, что один из заявителей заметил и сфотографировал на снегоотвале автомобиль с символикой депутата Госдумы Александра Аксененко.