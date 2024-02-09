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«Один за другим гоняют, везут кучи»: новосибирец снял, как грузовики свозят снег к берегу Оби

Большегрузы появились в районе Лесоперевалка в начале недели

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Машины приезжают ночью. Днем, говорят жители, они их не видят

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Около реки Обь возле микрорайона Лесоперевалка водители грузовиков организовали места для складирования снега. Процесс вызвал недовольство местных жителей — они обратились в редакцию НГС.

Как рассказал НГС один из жителей Вадим, грязный снег свозят к реке по дорогам частного сектора, кучи оставляют на территории бывшего речпорта, примерно на улице Болотной, 124, корпус 1. После, отмечает он, днем трактора сбрасывают кучи в саму Обь. Грузовики, говорит мужчина, появились впервые в понедельник, приезжают в период с 20:00 до 8:00.

— Один за другим гоняют, везут кучи грязного снега. Они бросают около реки его, люди говорят, что потом трактором сталкивают в реку, — сообщил Вадим.

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Видео: предоставлено Вадимом

Житель также объяснил, что звонил по 051 и обращался в администрацию Ленинского района, там, по его словам, объяснили, что снегоотвала законного в этом месте нет. Сами водители также не рассказали, почему везут снег именно сюда.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу того, что свозят снег в микрорайон Лесоперевалка.

Ранее новосибирцы рассказывали о снегоотвале, который возник за Заельцовским кладбищем. По словам местных, грузовые машины регулярно сваливали там снег.

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