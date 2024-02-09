«Один за другим гоняют, везут кучи»: новосибирец снял, как грузовики свозят снег к берегу Оби

Около реки Обь возле микрорайона Лесоперевалка водители грузовиков организовали места для складирования снега. Процесс вызвал недовольство местных жителей — они обратились в редакцию НГС.
Как рассказал НГС один из жителей Вадим, грязный снег свозят к реке по дорогам частного сектора, кучи оставляют на территории бывшего речпорта, примерно на улице Болотной, 124, корпус 1. После, отмечает он, днем трактора сбрасывают кучи в саму Обь. Грузовики, говорит мужчина, появились впервые в понедельник, приезжают в период с 20:00 до 8:00.
— Один за другим гоняют, везут кучи грязного снега. Они бросают около реки его, люди говорят, что потом трактором сталкивают в реку, — сообщил Вадим.
Житель также объяснил, что звонил по 051 и обращался в администрацию Ленинского района, там, по его словам, объяснили, что снегоотвала законного в этом месте нет. Сами водители также не рассказали, почему везут снег именно сюда.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу того, что свозят снег в микрорайон Лесоперевалка.
Ранее новосибирцы рассказывали о снегоотвале, который возник за Заельцовским кладбищем. По словам местных, грузовые машины регулярно сваливали там снег.