S7 Airlines изменила технологию обработки Boeing 737–800 противообледенительной жидкостью — с чем это связано

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737–800. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— В последние несколько дней на ряде рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 737–800, экипажи авиакомпании фиксировали изменения параметров работы одного из двигателей. По результатам проверки выявлено, что неустойчивая работа двигателя была вызвана загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости, — пояснили в S7.
Теперь обработку на самолетах Boeing 737–800 будут проводить при выключенных двигателях. Также авиакомпания в осенне-зимний период сократила интервалы между мойками двигателей, ввела дополнительную проверку на загрязнения лопаток компрессора двигателя.
Для обеспечения безопасности полетов в зимнее время противообледенительная обработка воздушных судов проводится перед самым взлетом, в том числе с работающими двигателями. При этом с поверхности искусственного покрытия аэродрома в двигатель может засасываться стекающая противообледенительная жидкость. Это особенно характерно для воздушных судов типа Boeing 737–800, у которых двигатели расположены чуть ниже, чем у других типов самолетов.
Ранее стало известно, что в январе этого года руководство авиакомпании S7 объявило о сокращении штата сотрудников. Из-за этого под увольнение попали 600 человек из летного состава. Еще 30 сотрудников сократят из подразделения S7 Service, которое занимается обслуживанием самолетов и пассажиров.