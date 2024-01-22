Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за сокращения сотрудников в новосибирской авиакомпании S7. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения авиапредприятием трудового законодательства, а также предоставления работникам организации гарантий при проведении указанных организационных мер, — пояснили в прокуратуре.
Ранее наши коллеги из MSK1.RU сообщали, что в январе этого года руководство авиакомпании S7 объявило о сокращении штата сотрудников. Из-за этого под увольнение попали 600 человек из летного состава. Еще 30 сотрудников сократят из подразделения S7 Service, которое занимается обслуживанием самолетов и пассажиров.
Как оказалось, причиной такого сокращения послужило уменьшение присутствия в Центральной России и перемещение на восток, в Новосибирск и Иркутск. В 2023 году число рейсов S7 из Толмачево уже превысило домодедовские — 45 против 71. Как сообщили в авиакомпании, S7 Airlines предлагает части сотрудникам из Москвы продолжить работу в Новосибирском или Иркутском филиалах. Какие еще изменения ожидают S7, читайте по ссылке.