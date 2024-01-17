«Сибирь» вернулась в Сибирь: почему авиакомпания S7 переводит в Новосибирск из Москвы самолёты, рейсы и экипажи

— В итоге не помогли даже появившиеся предложения перевода с повышением из рядовых бортпроводников в старшие и даже в инструктора, — комментирует эксперт.



Другие авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», уже заявили о готовности взять на работу ушедших из «зеленой» компании столичных бортпроводников. По словам Ильи Шатилина, S7 этому никак не препятствует и зачастую игнорирует прописанный в контрактах «ценз оседлости»: отработать от двух до трех лет, чтобы покрыть стоимость обучения (400 тысяч рублей), или вернуть деньги. Сейчас эта мера фактически отключена. Тем же, кто наработал стаж от пяти лет и выше, по словам эксперта, компания предлагает в качестве выходного пособия 5 средних зарплат и оплату неиспользованного отпуска. Всего получается в среднем 500–700 тысяч рублей.



Куда теперь полетим?

В январе аэропорт Толмачево, подводя итоги года, отметил, что наибольший рост пассажиропотока по сравнению с 2022 годом показали сибирские рейсы: Певек (в 9 раз), Горно-Алтайск (+319,8%), Барнаул (+307,4%), Анадырь (+232,3%), Надым (+118,8%), Игарка (+82,5%), Кемерово (+63,0%) и Ханты-Мансийск (+55,7%). Немного разбавили этот список рейсы на Махачкалу и Оренбург. Всего количество пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличилось за год на 15,1% и составило 7,712 миллиона человек.

