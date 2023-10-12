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Уменьшат ли количество вылетов S7 из Новосибирска? Ответ авиакомпании

Накануне сообщалось о том, что расписание могут сократить

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Один их трех хабов S7 находится в Толмачёво

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Авиакомпания S7 не планирует сокращать количество вылетов из Новосибирска. Ранее сообщалось, что перевозчик собирается сократить расписание полетов с ноября по март из-за проблем с обслуживанием самолетов.

Аваикомпания ответила на запрос НГС:

— По маршрутной сети S7 Airlines из Новосибирска сокращение не ожидается. В другом региональном хабе — Иркутске — в новом осенне-зимнем сезоне планируется существенный прирост — на уровне не менее 30%.

В пресс-службе S7 добавили, что сеть внутренних маршрутов выстроена на базе трех авиахабов, один из которых находится в Домодедово. Компания развивает внутрироссийские перевозки и усиливает присутствие за Уралом.

В начале октября новосибирцы заметили, что самолеты начали пролетать над центром города перед посадкой. Источник НГС объяснил, почему так теперь будет всегда.

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