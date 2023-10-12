Уменьшат ли количество вылетов S7 из Новосибирска? Ответ авиакомпании

Авиакомпания S7 не планирует сокращать количество вылетов из Новосибирска. Ранее сообщалось, что перевозчик собирается сократить расписание полетов с ноября по март из-за проблем с обслуживанием самолетов.
Аваикомпания ответила на запрос НГС:
— По маршрутной сети S7 Airlines из Новосибирска сокращение не ожидается. В другом региональном хабе — Иркутске — в новом осенне-зимнем сезоне планируется существенный прирост — на уровне не менее 30%.
В пресс-службе S7 добавили, что сеть внутренних маршрутов выстроена на базе трех авиахабов, один из которых находится в Домодедово. Компания развивает внутрироссийские перевозки и усиливает присутствие за Уралом.
В начале октября новосибирцы заметили, что самолеты начали пролетать над центром города перед посадкой. Источник НГС объяснил, почему так теперь будет всегда.