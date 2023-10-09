«Гул прямо над головами»: самолеты стали садиться, пролетая над центром Новосибирска — почему теперь так будет всегда

В начале октября новосибирцы заметили, что самолеты, которые заходят на посадку в аэропорт Толмачево, стали садиться по новой траектории.
— Гул прям над головами теперь стоит. Через центр города они идут на посадку. В районе Вознесенского собора очень сильный гул, — недовольна читательница НГС Екатерина.
Ее поддерживает другой читатель:
— Изменилась глиссада для посадки самолетов — они теперь пролетают над центром города. По улице Военной, через площадь Ленина, Вокзальную магистраль и над жд-вокзалом, — перечислил читатель.
В аэропорту Толмачево корреспонденту НГС сообщили, что глиссады определяет ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ».
Глиссада — траектория полета самолета.
Источник НГС, знакомый с ситуацией объяснил, что траектории изменились с 5 октября. Их привели к международным стандартам, и теперь самолеты будут летать над центром города.
Редакция НГС обратилась с запросом во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», на момент публикации ответ не поступил.
В конце мая над Новосибирском два дня кружил самолет, который встревожил горожан. Мы узнали, что он делал.