«Будет летать до шести вечера»: НГС выяснил, что за самолет кружит над Новосибирском второй день

Стало известно, зачем самолет второй день кружит над центром Новосибирска. НГС выяснил, что судно проверяет траектории посадок в аэропорт Толмачево.
В аэропорту корреспонденту НГС объяснили, что воздушное судно принадлежит ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», которая занимается аэронавигацией.
— Сегодня полеты запланированы до 18:00, — отметили в пресс-службе аэропорта. — По другим дням у нас нет информации.
Источник НГС объяснил, что над городом кружит радиолаборатория, которая «осуществляет облет глиссад посадки» и проверяет исправность необходимого оборудования.
Глиссада — траектория полета самолета.
Редакция НГС так же обратилась с запросом в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
В начале мая над Новосибирском в сторону аэропорта Толмачево пролетело несколько истребителей.