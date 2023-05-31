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«Будет летать до шести вечера»: НГС выяснил, что за самолет кружит над Новосибирском второй день

У судна важная задача, а жителям города не стоит тревожиться

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Новосибирцев встревожила частота его полета

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Стало известно, зачем самолет второй день кружит над центром Новосибирска. НГС выяснил, что судно проверяет траектории посадок в аэропорт Толмачево.

В аэропорту корреспонденту НГС объяснили, что воздушное судно принадлежит ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», которая занимается аэронавигацией.

— Сегодня полеты запланированы до 18:00, — отметили в пресс-службе аэропорта. — По другим дням у нас нет информации.

Источник НГС объяснил, что над городом кружит радиолаборатория, которая «осуществляет облет глиссад посадки» и проверяет исправность необходимого оборудования.

Глиссада — траектория полета самолета.

Редакция НГС так же обратилась с запросом в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

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СамолетАэропорт ТолмачевоПроверкаНовосибирск
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